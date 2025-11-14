Зеленський поговорив з Алієвим: Не вперше росіяни ціляться в будівлю Посольства та в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном
Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, зокрема, про нічну російську атаку, внаслідок чого пошкоджено Посольство Азербайджану в Києві.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Атака РФ
"Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.
Про що ще говорили
Крім того, президенти говорили про двосторонні відносини, про розвиток партнерства.
"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" - розповів Зеленський.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
-
влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
