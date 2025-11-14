Зеленський поговорив з Алієвим: Не вперше росіяни ціляться в будівлю Посольства та в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном

Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, зокрема, про нічну російську атаку, внаслідок чого пошкоджено Посольство Азербайджану в Києві.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Атака РФ

"Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.

Про що ще говорили

Крім того, президенти говорили про двосторонні відносини, про розвиток партнерства.

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" - розповів Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

+4
Алієв за ***** все і сам знає.
14.11.2025 14:55 Відповісти
+3
https://bastion.tv/ministr-yusticiyi-z-ordenom-i-pidozroyu-stefanishina-znovu-ne-z%27yavilasya-do-sudu_n72042

липень 2025 р- Міністр юстиції з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду

Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ

Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...

Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту

Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.

Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова.
14.11.2025 14:47 Відповісти
+3
Нашому гадьонишу буде краще зовсім стулити свою пельку, але призначити займатись зовнішніми стосунками України наприклад Валерія Чалого. Бо кожна поява-заява чмирька в медіа викликає у людей лише роздратування і відразу, незалежно про що він там белькоче. Єрмак виявивсь мудрішим, його зараз не видно і не чути з часу Міндічгейту.
14.11.2025 14:51 Відповісти
Коментувати
а може він притулку просить ? Як Янукович у Рашки?
14.11.2025 14:48 Відповісти
14.11.2025 14:51 Відповісти
14.11.2025 14:51 Відповісти
14.11.2025 14:54 Відповісти
Алієв за ***** все і сам знає.
14.11.2025 14:55 Відповісти
Алиев за Эрдогана, можно сказать что Азербайджан это турецкая провинция.
14.11.2025 15:20 Відповісти
кращє вже за Ердогана, все ж не русня лапотна...
14.11.2025 15:22 Відповісти
Турки и азеры это родственные национальности, они легко понимают друг друга, языки у них практически не отличаются.
14.11.2025 15:26 Відповісти
коли починається "азери" просматрюється русня.
у вас чебураха он офіційно визнаний єврей - не соромно?
і як ви з ним жили 50 років хз...
14.11.2025 15:33 Відповісти
Ничего не понял, но выступаю категорически против!
14.11.2025 15:41 Відповісти
https://censor.net/ua/videonews/3585027/u-derjdumi-posperechalysya-pro-natsionalnist-cheburashky
14.11.2025 15:53 Відповісти
Не хожу по ссылкам, что надо сам нахожу, помощь не требуется.
14.11.2025 15:59 Відповісти
десь так і думав що ви не ходок, а самі собі щось надумуєте....
14.11.2025 16:00 Відповісти
Жили были Ох и Ах, всё им было пох и нах.👶
14.11.2025 16:05 Відповісти
Сто відсотків саме туди й цілились, хотіли вбити посла Азербайджану на робочому місці вночі, просто не влучили.
14.11.2025 15:21 Відповісти
 
 