Зеленський поговорив з Алієвим: Не вперше росіяни ціляться в будівлю Посольства та в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном

Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, зокрема, про нічну російську атаку, внаслідок чого пошкоджено Посольство Азербайджану в Києві.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Атака РФ

"Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.

Про що ще говорили

Крім того, президенти говорили про двосторонні відносини, про розвиток партнерства.

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" - розповів Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані: