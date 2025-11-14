У російській Держдумі визначили етнічне походження популярного в СРСР мультиплікаційного героя: "Чебурашка - єврей". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому члени комітету з бюджету та податків російської Держдуми визначають етнічне походження популярного в СРСР мультиплікаційного героя Чебурашки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські депутати дійшли до висновку, що Чебурашка єврей, адже в Радянський Союз той прибув у контейнері із апельсинами, а єдиною країною-постачальником цих цитрусових в СРСР був Ізраїль.

Такі аргументи на користь ізраїльського походження Чебурашки навів голова голова комітету з бюджету та податків Держдуми РФ Андрій Макаров.

