Влада російського міста Ачинськ через суд зобов’язала літню жінку демонтувати встановлений вдома унітаз. ВIДЕО

Влада російського міста Ачинськ через суд домоглася демонтажу унітаза, який був встановлений у будинку літньої жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пристави дали жінці на виконання ухвали російської Феміди п'ять днів. Інших цивілізованих місць для справляння природніх потреб немає. Свої дії адміністрація Ачинська, ймовірно, пояснює тим, що будинок жінки побудований у XIX столітті і, мабуть, є історичною цінністю.

"Знайшлася одна на весь Ачинськ зухвала особа, яка посміла у своєму будинку встановити унітаз. Вона довго інженерила, вигадала систему виведення нечистот у спецємність. Але вибухнув жахливий скандал. Унітаз було наказано демонтувати, оскільки він створює "соціальну нерівність" та збуджує завищені вимоги до комунальних послуг", - пише у коментарі автор публікації.

