УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 098 27

Влада російського міста Ачинськ через суд зобов’язала літню жінку демонтувати встановлений вдома унітаз. ВIДЕО

Влада російського міста Ачинськ через суд домоглася демонтажу унітаза, який був встановлений у будинку літньої жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пристави дали жінці на виконання ухвали російської Феміди п'ять днів. Інших цивілізованих місць для справляння природніх потреб немає. Свої дії адміністрація Ачинська, ймовірно, пояснює тим, що будинок жінки побудований у XIX столітті і, мабуть, є історичною цінністю. 

"Знайшлася одна на весь Ачинськ зухвала особа, яка посміла у своєму будинку встановити унітаз. Вона довго інженерила, вигадала систему виведення нечистот у спецємність. Але вибухнув жахливий скандал. Унітаз було наказано демонтувати, оскільки він створює "соціальну нерівність" та збуджує завищені вимоги до комунальних послуг", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться: "Лариса, в этих домах все есть. Только нужно електричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - російський мародер в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може заборонити експорт до Росії унітазів та біде, – ЗМІ

Автор: 

русский мир (479) унітаз (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Не жили багато - ***** починати!
показати весь коментар
08.08.2025 09:17 Відповісти
+12
оскільки він створює "соціальну нерівність"
показати весь коментар
08.08.2025 09:19 Відповісти
+12
Сусідів "жаба задавила"... Це чисто кацапська "скрєпа" - самі добре не живуть, і іншим не дають...
показати весь коментар
08.08.2025 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не жили багато - ***** починати!
показати весь коментар
08.08.2025 09:17 Відповісти
оскільки він створює "соціальну нерівність"
показати весь коментар
08.08.2025 09:19 Відповісти
да-пабарствавала і будя...
показати весь коментар
08.08.2025 09:40 Відповісти
Сверхдержава,фуле.
показати весь коментар
08.08.2025 09:22 Відповісти
Новини із ********
показати весь коментар
08.08.2025 09:22 Відповісти
Тільки дерев'яний сортир. Тільки очко. Так діди повєлєлі.
показати весь коментар
08.08.2025 09:23 Відповісти
правільна-рабсєянє далжни гардіцца вєлічієм горда вассєдая над диркамі в ачкових нужніках...
показати весь коментар
08.08.2025 09:24 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 09:24 Відповісти
Сусідів "жаба задавила"... Це чисто кацапська "скрєпа" - самі добре не живуть, і іншим не дають...
показати весь коментар
08.08.2025 09:25 Відповісти
Місто стотисячник без каналізації. Чи можна таке уявити? А навіщо уявляти? Ось дивіться відео
показати весь коментар
08.08.2025 09:26 Відповісти
Неча жить пабагатаму.
показати весь коментар
08.08.2025 09:27 Відповісти
А шоб не привикала к роскоши.
показати весь коментар
08.08.2025 09:34 Відповісти
Все вірно! А раптом ця ачинська бабка використовує унітаз, як трон !?
На троні в рф може сидіти тілько одна людина - вовка пунітазович...
показати весь коментар
08.08.2025 09:35 Відповісти
Жить стало лучше,жить стало веселей!
Унитазы за путлера))
показати весь коментар
08.08.2025 09:37 Відповісти
ЦЕ дуже цікава "новина" для українського суспільства!....

а тим часом....єрмачки-арахамії та різні чернишови.... і надалі успішно виконують оманські договорнячки.....
показати весь коментар
08.08.2025 09:40 Відповісти
Не жили багато, нема чого і починати.
показати весь коментар
08.08.2025 09:40 Відповісти
зайвий доказ того, що поруч з нами не якась там країна з авторитарним та недемократичним режимом, а звичайна божевільня з агресивними пацієнтами й схибленим головним лікарем, дурка по простому...
показати весь коментар
08.08.2025 09:43 Відповісти
Ознаки сруськага міфа!! Тютіна наступна, до неї теж прийдуть орки, за унітазом!!??
показати весь коментар
08.08.2025 09:48 Відповісти
Пардон, а в них дозвіл треба на унітаз і яму з септиком???? Оце прикол! У нас по селах люди це масово ставлять і ні в кого дозволу не питають, що робити у своєму домі і на своєму подвір'ї...
показати весь коментар
08.08.2025 09:53 Відповісти
Там інше - будинок на кілька квартир...
показати весь коментар
08.08.2025 10:00 Відповісти
Та на відео там звичайна дерев'яна ізба ніби...
показати весь коментар
08.08.2025 10:10 Відповісти
велікая сверхдержава
показати весь коментар
08.08.2025 09:55 Відповісти
бабка використовувала унітаз не за призначенням - у нас буряти з унітазів в наших домах воду пили і рожі вмивали, а ця хвойда стара туди срати хотіла!!!
показати весь коментар
08.08.2025 09:59 Відповісти
Цікаво , як унітаз працював , каналізації там не було ?
показати весь коментар
08.08.2025 10:05 Відповісти
Вона довго інженерила, вигадала систему виведення нечистот у спецємність.
показати весь коментар
08.08.2025 10:11 Відповісти
Так би російська влада вимогала золоті унітази у хабарників які вони установили в своїх хатинках.
показати весь коментар
08.08.2025 10:06 Відповісти
 
 