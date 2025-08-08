РУС
2 136 17

Власти российского города Ачинск через суд обязали пожилую женщину демонтировать установленный дома унитаз. ВИДЕО

Власти российского города Ачинск через суд добились демонтажа унитаза, который был установлен в доме пожилой женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, приставы дали женщине на исполнение постановления российской Фемиды пять дней. Других цивилизованных мест для справления естественных нужд нет. Свои действия администрация Ачинска, вероятно, объясняет тем, что дом женщины построен в XIX веке и, видимо, является исторической ценностью.

"Нашлась одна на весь Ачинск дерзкая особа, которая посмела в своем доме установить унитаз. Она долго инженерила, придумала систему вывода нечистот в спецемкость. Но разразился ужасный скандал. Унитаз было приказано демонтировать, поскольку он создает "социальное неравенство" и возбуждает завышенные требования к коммунальным услугам", - пишет в комментарии автор публикации.

русский мир (641) унитаз (6)


Топ комментарии
+7
Не жили багато - ***** починати!
08.08.2025 09:17 Ответить
+4
оскільки він створює "соціальну нерівність"
08.08.2025 09:19 Ответить
+1
Тільки дерев'яний сортир. Тільки очко. Так діди повєлєлі.
08.08.2025 09:23 Ответить
Не жили багато - ***** починати!
08.08.2025 09:17 Ответить
оскільки він створює "соціальну нерівність"
08.08.2025 09:19 Ответить
да-пабарствавала і будя...
08.08.2025 09:40 Ответить
Сверхдержава,фуле.
08.08.2025 09:22 Ответить
Новини із ********
08.08.2025 09:22 Ответить
Тільки дерев'яний сортир. Тільки очко. Так діди повєлєлі.
08.08.2025 09:23 Ответить
правільна-рабсєянє далжни гардіцца вєлічієм горда вассєдая над диркамі в ачкових нужніках...
08.08.2025 09:24 Ответить
08.08.2025 09:24 Ответить
Сусідів "жаба задавила"... Це чисто кацапська "скрєпа" - самі добре не живуть, і іншим не дають...
08.08.2025 09:25 Ответить
ти на сусідів сбераєш "компромат",довбень..
08.08.2025 09:36 Ответить
Місто стотисячник без каналізації. Чи можна таке уявити? А навіщо уявляти? Ось дивіться відео
08.08.2025 09:26 Ответить
Неча жить пабагатаму.
08.08.2025 09:27 Ответить
А шоб не привикала к роскоши.
08.08.2025 09:34 Ответить
Все вірно! А раптом ця ачинська бабка використовує унітаз, як трон !?
На троні в рф може сидіти тілько одна людина - вовка пунітазович...
08.08.2025 09:35 Ответить
Жить стало лучше,жить стало веселей!
Унитазы за путлера))
08.08.2025 09:37 Ответить
ЦЕ дуже цікава "новина" для українського суспільства!....

а тим часом....єрмачки-арахамії та різні чернишови.... і надалі успішно виконують оманські договорнячки.....
08.08.2025 09:40 Ответить
Не жили багато, нема чого і починати.
08.08.2025 09:40 Ответить
 
 