Власти российского города Ачинск через суд обязали пожилую женщину демонтировать установленный дома унитаз. ВИДЕО
Власти российского города Ачинск через суд добились демонтажа унитаза, который был установлен в доме пожилой женщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, приставы дали женщине на исполнение постановления российской Фемиды пять дней. Других цивилизованных мест для справления естественных нужд нет. Свои действия администрация Ачинска, вероятно, объясняет тем, что дом женщины построен в XIX веке и, видимо, является исторической ценностью.
"Нашлась одна на весь Ачинск дерзкая особа, которая посмела в своем доме установить унитаз. Она долго инженерила, придумала систему вывода нечистот в спецемкость. Но разразился ужасный скандал. Унитаз было приказано демонтировать, поскольку он создает "социальное неравенство" и возбуждает завышенные требования к коммунальным услугам", - пишет в комментарии автор публикации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На троні в рф може сидіти тілько одна людина - вовка пунітазович...
Унитазы за путлера))
а тим часом....єрмачки-арахамії та різні чернишови.... і надалі успішно виконують оманські договорнячки.....