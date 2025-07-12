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"Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": у Росії продається морозиво із ксенофобськими, расистськими та антисемітськими назвами. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому демонструється кілька видів продукції одного із найбільших виробників морозива у Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, назви морозива мають ксенофобський, расистський та антисемітський характер. Зокрема, на записі демонструється морозиво із назвами "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей".
Топ коментарі
+22 илья фёдоров #571810
показати весь коментар12.07.2025 11:26 Відповісти Посилання
+13 Serhios Bond #490169
показати весь коментар12.07.2025 11:27 Відповісти Посилання
+11 Марина #594701
показати весь коментар12.07.2025 11:28 Відповісти Посилання
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Показовр, що кацапів обʼєднує ненависть до Євреїв та Українців
******* фашисти-рашисти
хвалився перед Рубіо цим підарським виробником?
Все на московії, повторюється по спіралі!!
Це "скрєпних " вчать смоктати та лизати з дитинства у інших націй....
А так хай з дитинства знають блді які кольори в нашого прапора