"Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": у Росії продається морозиво із ксенофобськими, расистськими та антисемітськими назвами. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому демонструється кілька видів продукції одного із найбільших виробників морозива у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, назви морозива мають ксенофобський, расистський та антисемітський характер. Зокрема, на записі демонструється морозиво із назвами "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей".

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