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Новости Видео Россия для русских?
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"Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": в России продается мороженое с ксенофобскими, расистскими и антисемитскими названиями. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой демонстрируется несколько видов продукции одного из крупнейших производителей мороженого в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, названия мороженого имеют ксенофобский, расистский и антисемитский характер. В частности, на записи демонстрируется мороженое с названиями "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей".

Также смотрите: В российской Твери избивают чернокожего мужчину в автобусе: "Ты черная ху#ня!". ВИДЕО

Смотрите: На заборе частного дома под москвой, где живет этнический еврей, неизвестные нарисовали звезду Давида и написали слово "jude". ВИДЕО

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антисемитизм (230) Ксенофобия (130) продукты (1538) расизм (172)


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Топ комментарии
+21
нацистская рашка во всём своём омерзении!
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12.07.2025 11:26 Ответить
+13
А "смердючий кацап" є?
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12.07.2025 11:27 Ответить
+11
Не переймайтесь, просто кончені на всю голову)
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12.07.2025 11:28 Ответить
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нацистская рашка во всём своём омерзении!
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12.07.2025 11:26 Ответить
Не переймайтесь, просто кончені на всю голову)
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12.07.2025 11:28 Ответить
Нет, надо вещи называть своими именами. Именно нацизм руководит рабссеей, и это не путлера заслуга. Этот русский нацизм начался еще при Ленине. Путлер просто взрастил эти неувядающий русский нацизм.
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12.07.2025 12:40 Ответить
Як не крути, а кацапстан та іран головні вороги України та Ізраїлю
Показовр, що кацапів обʼєднує ненависть до Євреїв та Українців
******* фашисти-рашисти
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12.07.2025 11:36 Ответить
а кто этих выродков в мире вообще любит?!только такие же как и они!кндр,беларусь,куба ну пожалуй и всё.они считают китай своим другом не понимая что китай рассматривает их как колонию.и как только они ослабнут он тут же захватит весь дальний восток и сибирь!
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12.07.2025 11:45 Ответить
согласен!
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12.07.2025 12:09 Ответить
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12.07.2025 12:09 Ответить
К сожалению, за пределами рашки, а особенно в Израиле полно ваты, сбежавшей туда любить рашку на безопасном от нее расстоянии.
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12.07.2025 12:28 Ответить
да знаю я я такой же Израильтянин как и Вы!достали уже уроды эти!и назад где родились не возвращаются и Израиль и весь западный мир ненавидят ну и конечно Украину
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12.07.2025 12:32 Ответить
кацапів ніде не *******, ******* їхні гроші, поки вони їх дають їх терплять.
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12.07.2025 12:34 Ответить
это точно!
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12.07.2025 12:40 Ответить
Крім міжнародного злочинця Нетаньягу, ватніка та учасника безсмертного полку.
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12.07.2025 11:52 Ответить
Тю..в них ж жовтоблакитне поєднення кольорів заборонено))))
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12.07.2025 11:27 Ответить
А "смердючий кацап" є?
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12.07.2025 11:27 Ответить
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12.07.2025 11:36 Ответить
по Українських лісах, полях, посадках смердючих кацапів просто стосами, хрін коли порахувати буде можливо
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12.07.2025 11:39 Ответить
Це мені відомо,в "перетворенні" тих кацапів особисто приймав участь,я про морозиво на підаросії.
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12.07.2025 12:46 Ответить
Фірмєнноє морожноє із козлячого молока з лайном.
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12.07.2025 11:39 Ответить
Звісно є! Причому зі смаками- кацап обісцяний,кацап обісраний(глазурований),кацап смажений(у чорній упаковці) усьо по "скрепному"
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12.07.2025 12:11 Ответить
коняка лавров давав посмакувати цю муйню Марко Рубіо?
хвалився перед Рубіо цим підарським виробником?
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12.07.2025 11:30 Ответить
Щось подібне, творилося і в «магучем СРСР, республік свабодних», перед розвалом совдепії!!!
Все на московії, повторюється по спіралі!!
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12.07.2025 11:30 Ответить
Перепрошую, но при тому дурдомі СРСР, такого, який зараз у РФ, дебілізму не було.
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12.07.2025 11:36 Ответить
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12.07.2025 11:34 Ответить
А от і лапотна адвокатура...
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12.07.2025 11:39 Ответить
антисемітизм, це коли нагадати, що Бібі цьомкався з х..йлом на червоній площі на параді, коли дідів на палках носять в кацапстані.
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12.07.2025 12:12 Ответить
Це когось ще дивує? Найлегший спосіб возвеличитись у власних очах - це обісрати і принизити іншого. Вся їхня ідеологія на цьому збудована.
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12.07.2025 11:38 Ответить
Не бачу нічого погано
Це "скрєпних " вчать смоктати та лизати з дитинства у інших націй....
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12.07.2025 11:40 Ответить
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12.07.2025 11:50 Ответить
Так, а де поділось морозиво " Ленинградское " рудь. А ще ковбаса " московська" десь счезла. Москалі мітять свої територій впливу не тільки пам'ятниками арапу а.с.пушкіну.
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12.07.2025 11:58 Ответить
Московська ще 22 році щезла
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12.07.2025 12:37 Ответить
дурь випускало таке морозиво? ніколи не бачив, але що хотіти від житомира заселеного кацапнею, там військовий авіаційний завод. я ніколи не розумів, як можна було в Україні випускати продукти х назвами калбаса мацковкая, сур расійський, моржо члєнінградскоє, і тому подібне. що вони сир придумали, чи ковбасу?
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12.07.2025 12:47 Ответить
Клепки у кацапів ніколи не було, це варвари убивці,цих виродків треба тільки знищувати і забути все що повязує з цією недонацією.
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12.07.2025 11:45 Ответить
Обамку обідили не в кольорах прапора .

А так хай з дитинства знають блді які кольори в нашого прапора
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12.07.2025 11:47 Ответить
Так а де морозиво "Чурка", "Хач", "Китайоза", "Джамшут"??? 🤔
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12.07.2025 11:47 Ответить
За це довелось би вибачатися перед власними панами - Кадировим та Сі
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12.07.2025 11:54 Ответить
Це кацапи пишуть на свічках від геморою
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12.07.2025 12:47 Ответить
Але фашисти в Україні, сматрі не пєрєпутай Кутузов
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12.07.2025 11:50 Ответить
Впевнений, що український дипломатичний корпус, набраний з мажорів та кротів, і не почешеться щось показати Рубіо. Нахєр оно надо, краще на гольф.
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12.07.2025 11:54 Ответить
і батончик WC - вонючий кацап ))
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12.07.2025 11:55 Ответить
Назва морозива «Бєдний єврєй» перекладається як «Мир в очах Пу..на». Може до наших жидів в ОПі через морозиво дійде що москалі їх лише використовують як одноразовий виріб. І взагалі кацапня забуває, що вкусний пломбір їм привезли з тої самої країни, де живе Обама, а до того вони жерли брюкву і гнилу рєпу.
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12.07.2025 12:09 Ответить
Бідний єврей. Світ ще не бачив такої нахабної брехні.
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12.07.2025 12:22 Ответить
бідний єврей це не той що ти думаєш, у якого грошей немає, ні, це той у кого грошей менше ніж у сусіда єврея
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12.07.2025 12:59 Ответить
пригадую як кацапи до війни в Туреччині на пляжах в труселях триколорних лазили і з гербом двох курок, то в них скрепно
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12.07.2025 12:24 Ответить
А в ссср навіть слово єврей було заборонене - ліцо єврєйской национальності.
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12.07.2025 12:25 Ответить
Тобто кацапоїди ******* лизати у хохла, єврея і обами?
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12.07.2025 12:33 Ответить
Для того щоб відреагував захід потрібно щоб там розігнали парад **********..але на жаль підерів використовують для розгону адекватних людей..як тільки хтось виходить на протест до нього поруч підсилають підера з прапором лгбт..після чого утворюється порожній майданчик
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12.07.2025 12:37 Ответить
А де трампон? У трампона відлизати зараз на болотах скрєпно.
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12.07.2025 12:48 Ответить
Може готують своє "насіленіє" нам вилизувати ?
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12.07.2025 13:07 Ответить
 
 