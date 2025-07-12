"Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": в России продается мороженое с ксенофобскими, расистскими и антисемитскими названиями. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой демонстрируется несколько видов продукции одного из крупнейших производителей мороженого в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, названия мороженого имеют ксенофобский, расистский и антисемитский характер. В частности, на записи демонстрируется мороженое с названиями "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей".

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