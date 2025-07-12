4 080 58
"Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": в России продается мороженое с ксенофобскими, расистскими и антисемитскими названиями. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой демонстрируется несколько видов продукции одного из крупнейших производителей мороженого в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, названия мороженого имеют ксенофобский, расистский и антисемитский характер. В частности, на записи демонстрируется мороженое с названиями "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей".
Топ комментарии
+21 илья фёдоров #571810
показать весь комментарий12.07.2025 11:26 Ответить Ссылка
+13 Serhios Bond #490169
показать весь комментарий12.07.2025 11:27 Ответить Ссылка
+11 Марина #594701
показать весь комментарий12.07.2025 11:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Показовр, що кацапів обʼєднує ненависть до Євреїв та Українців
******* фашисти-рашисти
хвалився перед Рубіо цим підарським виробником?
Все на московії, повторюється по спіралі!!
Це "скрєпних " вчать смоктати та лизати з дитинства у інших націй....
А так хай з дитинства знають блді які кольори в нашого прапора