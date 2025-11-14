В российской Госдуме определили этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя: "Чебурашка - еврей". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой члены комитета по бюджету и налогам российской Госдумы определяют этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя Чебурашки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты пришли к выводу, что Чебурашка еврей, ведь в Советский Союз он прибыл в контейнере с апельсинами, а единственной страной-поставщиком этих цитрусовых в СССР был Израиль.
Такие аргументы в пользу израильского происхождения Чебурашки привел председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.
Gary Grant
saimansay
Тонка червона лінія
ваня грозний - монгол,
катька - і її виплодок - німці,
пушкін - ефіоп,
ленін - калмик,
сралін - грузін, ...
На чолі.
Астрид Линдгрен писала образ с своего хорошего друга, с которым поддерживала очень теплые отношения. Германа Геринга
це мавпа моряк..
Машу та трьох ведмедів також вкрали у Роберта Сауті,
англійського письменника ХІХ століття.
Оригінал "Goldilocks and three bears".
і взагалі
Піноккіо- це Буратіно, а Опель- це Москвич.
1. Овочі отримали ґрунтовне та вичерпне пояснення законності та необхідності податку на повітря (а також інших нових податків);
2. Як жест доброї волі, домовились знизити рівень податку на повітря на 1% для усіх та на 2% для малозабезпечених категорій.
3. Додатково запроваджено знижку податку на повітря до 5% для тих, хто споживатиме не менш ніж півтори норми від середнього рівня споживання повітря на 1 особу.
Открываем самое начало и читаем следующее:
"В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми"
чебу рашка - етнічна московська тварюка..
От вам і національна іграшка...
Загадкове походження Чебурашки - одна з головних таємниць мультсеріалу. Є думка, що цей незвичайний герой уособлює типового радянського єврея. У ті роки Ізраїль був головним експортером апельсинів до Радянського Союзу. Цитрусові з Яффи були єдиним продуктом, який СРСР імпортував з Ізраїлю. До речі, апельсини також були неофіційним символом сіоністського руху в СРСР.
Мало хто знає про те, що команда, яка створювала серії на студії «Союзмульфільм», практично повністю складалася з євреїв-ашкеназі, які втратили свої будинки і сім'ї під час Другої світової війни.
Роман Качанов
Режисер Роман Качанов відтворює в анімаційних серіях класичну історію євреїв, які врятувалися під час війни і були зайняті в проекті. Він сам, наприклад, народився в бідному єврейському кварталі в Смоленську і займався боксом в атмосфері смоленського сіоністського робітничого руху ще до того, як його батько і сестра були розстріляні під час німецької окупації міста.
Леонід Шварцман
Творець образу Чебурашки - режисер-мультиплікатор Леонід Шварцман виріс в обстановці сіонізму в Мінську і змінив ім'я на «Ізраель» після того, як сталася Шестиденна війна 1967 року.
Теодор Бунімович
Качанов найняв оператора Теодора Бунімовича, який до цього працював фотожурналістом і фронтовим оператором Центральної студії кінохроніки і, зокрема, знімав на Західному, Воронезькому та інших фронтах.
Йосип Голомб
Оператор Йосип Голомб не тільки вільно говорив на ідиші: його батько був пристрасним колекціонером хасидської музики і завдяки йому ця мова збагатилася музичною лексикою.
Бо я такої інформації не знаходив.
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html
https://music.partner.biz.ua/biograf/374/eduard-uspenskij
https://jewish.ru/ru/people/culture/187040/
Не думаю, що вони б писали про когось, хто не був би одним з них
От це і дивно. Євреї б такого відомого представника записали у свої ряди.
Однак у євреїв національність за матір'ю визначається, а там єврей - батько.
З іншого боку:
В «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F Краткой еврейской энциклопедии» отмечено, что Стругацкие считали себя русскими писателями, однако в силу еврейского происхождения их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 отца во многих произведениях заметны следы национальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F рефлексии, а также размышлений о сущности еврейства и его роли в мировой истории.
Так що можна вважати, що "п'ята графа" у Успенського (і у Чебурашки, особливо враховуючи, що фактичний успіх - справа рук Шварцмана) таки з нєпатріотічєскім акцєнтом.
Німці під час Другої світової виводили національність євреїв також і від батька.
Якщо "заклеймити" Успенського як сєміта-врага народа, то одразу можна мінусувати:
- "Дядю Федора"
- "Фиксиков" (вони ж "Гарантийные человечки)
- "Колобков"
- і до купи - суперблокбастер "Чебурашка", в титрах якого русня навіть не згадала його творців. З IMDB:
The movie gives no screen credits to https://www.imdb.com/name/nm0882417/?ref_=dyk_trv Eduard Uspenskiy the original creator of Cheburashka and the stories around it, as well as to https://www.imdb.com/name/nm0796067/?ref_=dyk_trv Leonid Shvartsman, the animator of the original Cheburashka-movies who designed the famous image of Cheburshka (which was also used in this movie).
Русня на таке не піде.
Тому і в якості доказу походження використали "ящик з апельсинами" - дуже хиткий аргумент, у порівнянні з етнічним походженням Успенського і Шварцмана.
Що відбулося після жовтневого перевороту у 1917 році? Знищення їхньої творчої інтелігенції і заміна її євреями. Так було тоді, так є і зараз.
А всесвітньо відомий автор ТРВЗ? Альтшулер.
Там, між іншим, є цікаве питання щодо вершини ******** російської анімації - "Маши и медведя".
Звучить воно так: яке відношення до цього серіалу має Lisa Judson (https://www.imdb.com/name/nm2686784/)?
Ви про цю тітоньку? Ну так, виходить, що і це вони самі не спромоглися зліпити.
https://www.themoviedb.org/tv/55397-masha-s-tales
Такий собі Кузовков та сама пані Джадсон. Ну щоб не так було боляче...
І у http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/720/1429 цій статті є такий рядок:
In the era of the 2000s, a new trend emerged brought by animation works originating from Eastern Europe with the appearance of the Russian-language animated series entitled 'Masha and the Bear' by Oleg Kuzovkov and Lisa Judson in 2009.
То я дивлюсь на цей "шедевр", і він мені "Тома і Джері" за духом так нагадує.
З IMDB:
Але прямих доказів немає.
Російська та українська версії цих оглядів, а також сторінки у Вікі не містять згадки Лізи.
Та й Вікі, можна сказати, що вандалізм.
Гугл був би більш вагомим доказом, але русня знищила його.
https://ru.scribd.com/document/806261169/Masha-and-the-Bear-Google-Search
https://fex.net/uk/s/9t0tefa
Цікаво, чому ім'я Лізи хоча б тимчасово, але фігурувало у Вікі та на Гугл?
Якщо співпраця була неофіційною, з умовою нерозголошення, то як ця інформація потрапила до відкритого доступу?
Перші версії статті (https://web.archive.org/web/20141106011746/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear) згадки про Лізу не містили.
Вона з'явилась пізніше, потім зникла.
Я розумію, якщо це був експериментальний проєкт (і згадати "мєжнаціональноє стотруднічєство" було не так нєпатріотічно), який раптом став національним достоянієм, і русня швиденько почала вичищати родовід. Мультфільм з'явився у 2009 році, перший снапшот чернетки статті на Вікі датується 2013 роком, коли мультфільм вже був популярним. На самих ранніх сторінках IMDB теж немає згадки Лізи.
Так що воно ніби й є, а ніби й немає.
Все можна списати на вандалізм у Вікі.
Немає Лізи у жодній з версій.
В принципі, такі речі треба зберігати на Вебархіві.
Бо русня свою Вікі дуже оперативно почистила від правди.
Придурки тупоголові!
Головний мультфільм, що є майже єдиним, який дійсно якось котується за кордоном на Заході, зроблений за участі "проклятих піндосов" (це ще невідомо, чи є Ліза єврейкою, бо якщо так, то дабл страйк).
Тільки от з доказами не густо.
На IMDB - https://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25 жодних згадок про її участь.
А це вважається більш довіреним джерелом, ніж Вікіпедія.
Ну почаму, почему вы все такие ленивые. Почему вам западло прочесть книгу и узнать что Чебурашка жил в тропическом лесу и долго, долго плыл в ящике на параходе?
