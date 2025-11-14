В российской Госдуме определили этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя: "Чебурашка - еврей". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой члены комитета по бюджету и налогам российской Госдумы определяют этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя Чебурашки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты пришли к выводу, что Чебурашка еврей, ведь в Советский Союз он прибыл в контейнере с апельсинами, а единственной страной-поставщиком этих цитрусовых в СССР был Израиль.

Такие аргументы в пользу израильского происхождения Чебурашки привел председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

+23
На кацаполепрозорії без змін.
14.11.2025 10:51 Ответить
14.11.2025 10:51 Ответить
+14
Для Держави Україна - це позитивний тренд - коли касапи виясняють "какие ценности исконно русские?"... Бо виявиться в результаті - що рускіх не існує і все крадене.
ваня грозний - монгол,
катька - і її виплодок - німці,
пушкін - ефіоп,
ленін - калмик,
сралін - грузін, ...
14.11.2025 11:21 Ответить
14.11.2025 11:21 Ответить
+13
Так у нас самих дофуя своїх чебурашок.
На чолі.
14.11.2025 10:51 Ответить
14.11.2025 10:51 Ответить
Журнал Nature видав для кацапоти https://www.nature.com/articles/s41586-025-09437-6 велику неприємність.
14.11.2025 11:36 Ответить
14.11.2025 11:36 Ответить
яку?
14.11.2025 15.11.2025 02:05 Ответить
15.11.2025 02:05 Ответить
Клікни на синенькі буквочки, може воно тобі і покажеться.
15.11.2025 04:12 Ответить
15.11.2025 04:12 Ответить
😁😆😅🤣 євоеї заполонили все!
14.11.2025 10:51 Ответить
14.11.2025 10:51 Ответить
Не, у нас Карлсон).
показать весь комментарий
14.11.2025 10:53 Ответить
тімур, і його команда..
показать весь комментарий
14.11.2025 11:01 Ответить
В меру упитанный человечек с моторчиком. Прекрасный летчик.
Астрид Линдгрен писала образ с своего хорошего друга, с которым поддерживала очень теплые отношения. Германа Геринга
14.11.2025 17:54 Ответить
14.11.2025 17:54 Ответить
А Гєна - натяк на гєноцід-голокост
14.11.2025 11:07 Ответить
14.11.2025 11:07 Ответить
а шапокляк - хло..
14.11.2025 11:20 Ответить
14.11.2025 11:20 Ответить
Тоді такса при ньому - Буратінка. Паззл склався, таке бува у пророцьких стрічках, згадаймо ще сімпсонів
14.11.2025 11:37 Ответить
14.11.2025 11:37 Ответить
Так усі ж проблеми вже вирішені. Давайте забороняйте Чаполліно, бо той просив безкоштовше повітря. Д.Радарі - іноагент
14.11.2025 10:58 Ответить
14.11.2025 10:58 Ответить
образ Чебурашки був вкрадений москвою з першого японського військового аніме Momotarou: Umi no Shinpei, 1945 року,
це мавпа моряк..

Машу та трьох ведмедів також вкрали у Роберта Сауті,
англійського письменника ХІХ століття.
Оригінал "Goldilocks and three bears".

і взагалі
Піноккіо- це Буратіно, а Опель- це Москвич.
14.11.2025 11:26 Ответить
14.11.2025 11:26 Ответить
Будете сміятись, але один з театрів (якщо не помиляюсь, Московський комсомолець) таки змінив фінальну сцену - замість революції, овочі на чолі з Чиполіно йдуть до принца Лимона, і тоой розрулює ситуацію.
14.11.2025 11:38 Ответить
14.11.2025 11:38 Ответить
Чому?
14.11.2025 11:41 Ответить
14.11.2025 11:41 Ответить
Бо не хотіли позитивної асоціації з Майданом.
14.11.2025 11:42 Ответить
14.11.2025 11:42 Ответить
А податок на воздух залишив?
14.11.2025 19:39 Ответить
14.11.2025 19:39 Ответить
Чесно - не знаю, сам не дивився цю версію Чиполіно. Можу припустити, що у виконанні Московского Комсомольца конфлікт повністю розрулено:
1. Овочі отримали ґрунтовне та вичерпне пояснення законності та необхідності податку на повітря (а також інших нових податків);
2. Як жест доброї волі, домовились знизити рівень податку на повітря на 1% для усіх та на 2% для малозабезпечених категорій.
3. Додатково запроваджено знижку податку на повітря до 5% для тих, хто споживатиме не менш ніж півтори норми від середнього рівня споживання повітря на 1 особу.
15.11.2025 19:32 Ответить
15.11.2025 19:32 Ответить
15.11.2025 20:44 Ответить
15.11.2025 20:44 Ответить
...через довге перебування трупа в воді вік та стать встановити не вдалося, але, зважаючи на бороду -- це гебрей... (с)
14.11.2025 10:59 Ответить
14.11.2025 10:59 Ответить
Чебурахенштейн - єврей? Та ви шо! Кацапню буде корчити
14.11.2025 11:00 Ответить
14.11.2025 11:00 Ответить
Люди которые читают книжки всегда будут управлять людьми которые смотрят телевизор. В начале книжки написано что сначала этот дивный зверёк жил в тропическом лесу, а потом долго плыл в ящике на корабле. В то время апельсины импортировали из Израиля, Марокко и Кубы. По наличию выше перечисленных факторов делаем вывод что Чебурашка кубинец
14.11.2025 17:44 Ответить
14.11.2025 17:44 Ответить
До Куби далеко. Марокко та Ізраїль значно ближче. Тобто - або єврей, або муслім. То вже як повезе
14.11.2025 22:44 Ответить
14.11.2025 22:44 Ответить
Начнем с того, что наиболее надежным источником является не всем нам хорошо знакомый мультфильм, а оригинальная сказочная повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», впервые опубликованная в издательстве «Детская литература» в 1966 году.
Открываем самое начало и читаем следующее:
"В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми"
15.11.2025 03:42 Ответить
15.11.2025 03:42 Ответить
,,ГЕНІАНАЛЬНО".
14.11.2025 11:00 Ответить
14.11.2025 11:00 Ответить
Міндічебурашка 😆
14.11.2025 11:00 Ответить
14.11.2025 11:00 Ответить
ну накінець рузьге нашли своє етнічне походження ..
чебу рашка - етнічна московська тварюка..
14.11.2025 11:00 Ответить
14.11.2025 11:00 Ответить
макаров сам єврей. Тому так і говорить.
14.11.2025 11:04 Ответить
14.11.2025 11:04 Ответить
А вигадав чебурашку ще один єврей - едуард успєнскій. А на екрані його втілив ще один єврей - лєонід шварцман.

От вам і національна іграшка...
14.11.2025 11:07 Ответить
14.11.2025 11:07 Ответить
Чому Чебурашка - єврей

Загадкове походження Чебурашки - одна з головних таємниць мультсеріалу. Є думка, що цей незвичайний герой уособлює типового радянського єврея. У ті роки Ізраїль був головним експортером апельсинів до Радянського Союзу. Цитрусові з Яффи були єдиним продуктом, який СРСР імпортував з Ізраїлю. До речі, апельсини також були неофіційним символом сіоністського руху в СРСР.

Мало хто знає про те, що команда, яка створювала серії на студії «Союзмульфільм», практично повністю складалася з євреїв-ашкеназі, які втратили свої будинки і сім'ї під час Другої світової війни.

Роман Качанов

Режисер Роман Качанов відтворює в анімаційних серіях класичну історію євреїв, які врятувалися під час війни і були зайняті в проекті. Він сам, наприклад, народився в бідному єврейському кварталі в Смоленську і займався боксом в атмосфері смоленського сіоністського робітничого руху ще до того, як його батько і сестра були розстріляні під час німецької окупації міста.

Леонід Шварцман

Творець образу Чебурашки - режисер-мультиплікатор Леонід Шварцман виріс в обстановці сіонізму в Мінську і змінив ім'я на «Ізраель» після того, як сталася Шестиденна війна 1967 року.

Теодор Бунімович

Качанов найняв оператора Теодора Бунімовича, який до цього працював фотожурналістом і фронтовим оператором Центральної студії кінохроніки і, зокрема, знімав на Західному, Воронезькому та інших фронтах.

Йосип Голомб

Оператор Йосип Голомб не тільки вільно говорив на ідиші: його батько був пристрасним колекціонером хасидської музики і завдяки йому ця мова збагатилася музичною лексикою.
14.11.2025 12:18 Ответить
14.11.2025 12:18 Ответить
У вас є якісь докази, що Успенський - єврей?
Бо я такої інформації не знаходив.
14.11.2025 15:06 Ответить
14.11.2025 15:06 Ответить
Наприклад, ось:

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html

https://music.partner.biz.ua/biograf/374/eduard-uspenskij
14.11.2025 15:11 Ответить
14.11.2025 15:11 Ответить
Ну і ще з такого ресурса з промовистою назвою:

https://jewish.ru/ru/people/culture/187040/

Не думаю, що вони б писали про когось, хто не був би одним з них
14.11.2025 15:13 Ответить
14.11.2025 15:13 Ответить
Однако, например, https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F Российская еврейская энциклопедия об Успенском статьи не имеет.
От це і дивно. Євреї б такого відомого представника записали у свої ряди.
Однак у євреїв національність за матір'ю визначається, а там єврей - батько.
З іншого боку:
В «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F Краткой еврейской энциклопедии» отмечено, что Стругацкие считали себя русскими писателями, однако в силу еврейского происхождения их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 отца во многих произведениях заметны следы национальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F рефлексии, а также размышлений о сущности еврейства и его роли в мировой истории.
Так що можна вважати, що "п'ята графа" у Успенського (і у Чебурашки, особливо враховуючи, що фактичний успіх - справа рук Шварцмана) таки з нєпатріотічєскім акцєнтом.
14.11.2025 15:16 Ответить
14.11.2025 15:16 Ответить
Обличчя Успєнского має типові семітські риси. Також він був одружений на двох єврейках (від яких мав дітей), що також є доказом його справжньої національності. До кола його друзів та знайомих входили переважно євреї.

Німці під час Другої світової виводили національність євреїв також і від батька.
14.11.2025 15:25 Ответить
14.11.2025 15:25 Ответить
Коротше кажучи, без євреїв не стоїть руснява культура.
Якщо "заклеймити" Успенського як сєміта-врага народа, то одразу можна мінусувати:
- "Дядю Федора"
- "Фиксиков" (вони ж "Гарантийные человечки)
- "Колобков"
- і до купи - суперблокбастер "Чебурашка", в титрах якого русня навіть не згадала його творців. З IMDB:
The movie gives no screen credits to https://www.imdb.com/name/nm0882417/?ref_=dyk_trv Eduard Uspenskiy the original creator of Cheburashka and the stories around it, as well as to https://www.imdb.com/name/nm0796067/?ref_=dyk_trv Leonid Shvartsman, the animator of the original Cheburashka-movies who designed the famous image of Cheburshka (which was also used in this movie).
Русня на таке не піде.
Тому і в якості доказу походження використали "ящик з апельсинами" - дуже хиткий аргумент, у порівнянні з етнічним походженням Успенського і Шварцмана.
14.11.2025 15:36 Ответить
14.11.2025 15:36 Ответить
І використав цей аргумент макаров - ще один етнічний єврей. У них література, кіно, поезія, музика, драматургія була переважно єврейськими. Хто "глибокий" режисер? Захаров. Хто пише філософські пісні? Грєбєнщіков і Макарєвіч. Хто є геніальним скульптором? Ернст Нєізвєстний. Хто талановитий поет? Бродскій. Хто яскравий письменник? Рибаков.

Що відбулося після жовтневого перевороту у 1917 році? Знищення їхньої творчої інтелігенції і заміна її євреями. Так було тоді, так є і зараз.
14.11.2025 15:50 Ответить
14.11.2025 15:50 Ответить
Хто видатний аніматор (двічі)? Норштейн.
А всесвітньо відомий автор ТРВЗ? Альтшулер.
Там, між іншим, є цікаве питання щодо вершини ******** російської анімації - "Маши и медведя".
Звучить воно так: яке відношення до цього серіалу має Lisa Judson (https://www.imdb.com/name/nm2686784/)?
14.11.2025 15:54 Ответить
14.11.2025 15:54 Ответить
Саме так ))

Ви про цю тітоньку? Ну так, виходить, що і це вони самі не спромоглися зліпити.

14.11.2025 16:04 Ответить
14.11.2025 16:04 Ответить
Ось тут йдкться про двох авторів ідеї:

https://www.themoviedb.org/tv/55397-masha-s-tales

Такий собі Кузовков та сама пані Джадсон. Ну щоб не так було боляче...
14.11.2025 16:11 Ответить
14.11.2025 16:11 Ответить
Її ім'я на дуже нетривалий час з'являється на цій сторінці https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear поряд з Кузовковим, здається, у секції "Created by" (у мене десь має бути посилання на снапшот Вебархіва).
І у http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/720/1429 цій статті є такий рядок:
In the era of the 2000s, a new trend emerged brought by animation works originating from Eastern Europe with the appearance of the Russian-language animated series entitled 'Masha and the Bear' by Oleg Kuzovkov and Lisa Judson in 2009.
То я дивлюсь на цей "шедевр", і він мені "Тома і Джері" за духом так нагадує.
З IMDB:
Credits
Production Management
Tom and Jerry Tales
TV Series 2006-2009 TV-Y 23m
Але прямих доказів немає.
14.11.2025 16:11 Ответить
14.11.2025 16:11 Ответить
Я ще ось https://ru.scribd.com/document/806261169/Masha-and-the-Bear-Google-Search тут знайшов скріншот з гугла, в якому її прізвище згадується:

14.11.2025 16:17 Ответить
14.11.2025 16:17 Ответить
Це зараз скріншот зроблений, чи у минуломоу?
Російська та українська версії цих оглядів, а також сторінки у Вікі не містять згадки Лізи.
14.11.2025 16:26 Ответить
14.11.2025 16:26 Ответить
Це хтось заскріншотив і запхав у пдф. А пдф виклав на scribd.com. А коли це було зроблено, я не знаю...
14.11.2025 16:41 Ответить
14.11.2025 16:41 Ответить
Такі речі треба зберігати на Вебархіві, бо скріншот можна підробити, тому не сприймається як доказ.
Та й Вікі, можна сказати, що вандалізм.
Гугл був би більш вагомим доказом, але русня знищила його.
14.11.2025 16:46 Ответить
14.11.2025 16:46 Ответить
У вас, часом, посилання на той PDF не зберіглось?
14.11.2025 17:06 Ответить
14.11.2025 17:06 Ответить
Оте посилання в моєму коментарі якраз на пдф ))

https://ru.scribd.com/document/806261169/Masha-and-the-Bear-Google-Search
14.11.2025 17:41 Ответить
14.11.2025 17:41 Ответить
Але щоб його завантажити. доведеться докласти трохи зусиль. Тому я це зробив сам. Ось посилання на сторінку з завантаженняи:

https://fex.net/uk/s/9t0tefa
14.11.2025 17:48 Ответить
14.11.2025 17:48 Ответить
Спасибі за посилання, зберіг. Може, знадобиться колись.
Цікаво, чому ім'я Лізи хоча б тимчасово, але фігурувало у Вікі та на Гугл?
Якщо співпраця була неофіційною, з умовою нерозголошення, то як ця інформація потрапила до відкритого доступу?
Перші версії статті (https://web.archive.org/web/20141106011746/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear) згадки про Лізу не містили.
Вона з'явилась пізніше, потім зникла.
Я розумію, якщо це був експериментальний проєкт (і згадати "мєжнаціональноє стотруднічєство" було не так нєпатріотічно), який раптом став національним достоянієм, і русня швиденько почала вичищати родовід. Мультфільм з'явився у 2009 році, перший снапшот чернетки статті на Вікі датується 2013 роком, коли мультфільм вже був популярним. На самих ранніх сторінках IMDB теж немає згадки Лізи.
Так що воно ніби й є, а ніби й немає.
Все можна списати на вандалізм у Вікі.
15.11.2025 10:46 Ответить
15.11.2025 10:46 Ответить
Я зараз перемкнувся на англійську як основну мову.
Пошуковий запит: https://www.google.com/search?sca_esv=3305bec65bd7fec6&q=masha+and+the+bear&si=AMgyJEtULK0SKwwDiAHLrI671RJy055fCFYTHVggeGlFOfFj-8d0BDTL_LBDb4DJwdSXtw6Jf6Nj0JOne6XSCS86I8bA5k34RNv6aZCAqaotlWMcSBmXq68%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjA5OKe7PGQAxUUJjQIHSOIA74QyNoBKAB6BAgfEAA&ictx=1&biw=1920&bih=953&dpr=1 посилання
Немає Лізи у жодній з версій.
В принципі, такі речі треба зберігати на Вебархіві.
Бо русня свою Вікі дуже оперативно почистила від правди.
14.11.2025 16:31 Ответить
14.11.2025 16:31 Ответить
Чому ф не здивований? гугл, до речі, ще та гнила контора. Там русні чимало працює, так само як і на youtube.
14.11.2025 16:34 Ответить
14.11.2025 16:34 Ответить
Таки знайшов.
Ось низка снапшотів:
https://web.archive.org/web/20230306012824/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear
https://web.archive.org/web/20230320045721/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear
https://web.archive.org/web/20230124031150/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear
https://web.archive.org/web/20230131005911/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear
А тут вже русня схаменулась:
https://web.archive.org/web/20231215191812/https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear
14.11.2025 16:37 Ответить
14.11.2025 16:37 Ответить
імпортозамєщєніє

Придурки тупоголові!
14.11.2025 16:40 Ответить
14.11.2025 16:40 Ответить
Фактично, торпеда у бік флагмана руснявої анімації.
Головний мультфільм, що є майже єдиним, який дійсно якось котується за кордоном на Заході, зроблений за участі "проклятих піндосов" (це ще невідомо, чи є Ліза єврейкою, бо якщо так, то дабл страйк).
14.11.2025 16:42 Ответить
14.11.2025 16:42 Ответить
Не просто торпеда, а ядерний фугас )) А якщо, ой зухенвей, тітонька ліза ще таво... Ну то вже просто скандал
14.11.2025 16:44 Ответить
14.11.2025 16:44 Ответить
Як мінімум, є серйозні підстави вважати, що "Маша и медведь" не уникла "тлєтворного вліянія разлагающєгося Запада".
Тільки от з доказами не густо.
На IMDB - https://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25 жодних згадок про її участь.
А це вважається більш довіреним джерелом, ніж Вікіпедія.
14.11.2025 16:53 Ответить
14.11.2025 16:53 Ответить
Кому потрібно, той завжди докази знайде
14.11.2025 16:54 Ответить
14.11.2025 16:54 Ответить
Ну, це по-руснявому. А по-нормальному: прямих доказів немає, але непрямі є, що викликає сумнів у справжньому походженні цього "ісконно русского шєдєвра анімаціі".
14.11.2025 16:59 Ответить
14.11.2025 16:59 Ответить
Таки да. Вище виклав пдф, про який ви просили ))
14.11.2025 17:50 Ответить
14.11.2025 17:50 Ответить
Грєбєнщіков еврей? вперше чую)
15.11.2025 02:08 Ответить
15.11.2025 02:08 Ответить
(ещё раз ударившись головой о стену)
Ну почаму, почему вы все такие ленивые. Почему вам западло прочесть книгу и узнать что Чебурашка жил в тропическом лесу и долго, долго плыл в ящике на параходе?
14.11.2025 17:49 Ответить
14.11.2025 17:49 Ответить
Так це макаров сказав. А він лише мультик дивився. До нього всі претензії.
14.11.2025 18:11 Ответить
14.11.2025 18:11 Ответить
Лайно зелене покотилось
Через всю Неньку за кордон.
Бидло все йому молилось,
А він як був - так є га..дон!!!
14.11.2025 11:05 Ответить
14.11.2025 11:05 Ответить
Прийдеться відповісти, бо зелена сволота до цього часу всих тих, хто говорить правду про Боневтіка Позорно-Брехливого і Мародера обзиває "фсбешними підстілками". Ні фсбешні підстилкми ті, що переводять мільярди доларів США - допомогу від партнерів, на москву в офіс зрадника деркача. Фсбішні підстилки ті, хто привів до влади оце збіговисько, яке під дахом Найпотужнішого засіло у всі міністкрства: енергоатом, оборонку, залізницю... і краде, мародерить. На записах НАБУ хуцпісти жодного слова не промовили українською, все спілкуються на мові ворога, бо все українське їм чуже.
14.11.2025 11:31 Ответить
14.11.2025 11:31 Ответить
Повезло, головне що не москаль
14.11.2025 11:10 Ответить
14.11.2025 11:10 Ответить
Москалі це хазари, суть євреї
14.11.2025 11:13 Ответить
14.11.2025 11:13 Ответить
Гей, я теж єврей, та хоч і маю тепер у родичах Чебурашку, але москалем бути не згоден.
14.11.2025 11:40 Ответить
14.11.2025 11:40 Ответить
чебурашка на ім'я Міндіч
14.11.2025 11:13 Ответить
14.11.2025 11:13 Ответить
14.11.2025 11:15 Ответить
14.11.2025 11:15 Ответить
а у нас Оманський Віслюк

14.11.2025 11:17 Ответить
14.11.2025 11:17 Ответить
Хто-небудь, згенеруйте у ШІ чебурашку з пейсами та у штраймі. Будь ласка.
14.11.2025 11:27 Ответить
14.11.2025 11:27 Ответить
Не ШІ, але...

14.11.2025 13:14 Ответить
14.11.2025 13:14 Ответить
14.11.2025 14:34 Ответить
14.11.2025 14:34 Ответить
От "проблеми" у кацапів!... Мільйон убитих і покалічених російських солдат - ""не проблема"... Цікаво - а яка була у них "падаплёка"? Почнуть казать про "тлетворнае влияние Чебурашки, на интеллектуальнае развитие рассийских детей"? А потім буде "гонєво" на євреїв, які спровокували російсько-українську війну (чи "неправильно" направляли цю війну, і з цієї причини Росія "пабедить не может"?
Ми таке вже проходили... Як в Німеччині, так і в СРСР...
14.11.2025 11:27 Ответить
14.11.2025 11:27 Ответить
Мільйон убитих і покалічених російських солдат
Баби іщо нарожають.
А другого Шварцмана де взяти?
14.11.2025 13:19 Ответить
14.11.2025 13:19 Ответить
А "мать его ешка" - из Японии! Называется Фукурума
14.11.2025 11:57 Ответить
14.11.2025 11:57 Ответить
московські етнічні тварюки

14.11.2025 12:05 Ответить
14.11.2025 12:05 Ответить
Этот "открытие" известно еще с 90х годов!
14.11.2025 12:30 Ответить
14.11.2025 12:30 Ответить
нє, чєбурашка - нєгр. На крайняк - паляк.
14.11.2025 12:37 Ответить
14.11.2025 12:37 Ответить
14.11.2025 12:46 Ответить
14.11.2025 12:46 Ответить
От жеж гадьониш Чебурашка на Моссад працював
14.11.2025 13:12 Ответить
14.11.2025 13:12 Ответить
пипець, 21ше сторіччя на дворі,
а дурням як не було чого робити так і нема.
ні шо б підлогу там підмести, сраку хоча б підтерти,
так ні вони чебурахою переймаються...
14.11.2025 14:44 Ответить
14.11.2025 14:44 Ответить
Іван-єврейське ім,я!Марія-єврейське ім,я..!А как же мульт "МАША И МЕДВЕДЬ" и "русский Иван"?Дожился ЧЕБУРАШКА.
14.11.2025 18:30 Ответить
14.11.2025 18:30 Ответить
Ну і дебіли!
15.11.2025 00:36 Ответить
15.11.2025 00:36 Ответить
Матрьошка теж не москалька,а китаянка.У москалів вся їх культура вкрадена у інших.Москальської народної культури не існує.❤️🇺🇦❤️
15.11.2025 09:41 Ответить
15.11.2025 09:41 Ответить
 
 