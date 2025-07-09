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Новини
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У Росії хочуть встановити державне регулювання цін на продукти, як у СРСР

У Росії хочуть встановити державні ціни на продукти, як у СРСР

Держдума РФ опрацьовує можливість державного регулювання закупівельних цін на основні продукти харчування, щоб загальмувати сплеск інфляції, яка накрила країну після санкцій та рекордних військових витрат.

Про це повідомила заступниця голови думського комітету з аграрних питань Юлія Оглобліна, передає The Moscow Times.

За словами Оглобліної, питання держконтролю за цінами, як це було, зокрема, в Радянському союзі, було обговорено на засіданні експертної ради при думському комітеті з промисловості та торгівлі.

"Ми бачимо, що останнім часом все частіше виникає "ефект гойдалок", коли закупівельна ціна на продукцію то різко падає, то різко зростає. Це було і з картоплею, і з молоком, і з маслом. Ціни мають бути встановлені виходячи з поточних умов, собівартості та рентабельності виробників", – сказала Оглобліна.

Вона додала, що держрегулювання цін, за якими роздрібні мережі закуповують продовольство в аграріїв, "дозволить виключити можливість влаштовувати ажіотаж навколо ключових продуктів".

"Мають бути сформовані правила та методи встановлення чесної ціни для сільгосптоваровиробників", – зазначила Оглобліна, уточнивши, що аграрії не повинні віддавати свою продукцію за заниженою ціною, оскільки це призводить до збитків.

За даними Росстату, минулого року продовольча інфляція в Росії встановила 9-річний рекорд (11,05%), а до кінця травня 2025 року розігналася до 12,5%.

Картопля в РФ подорожчала на 173% рік до року – максимально за 23 роки доступної офіційної статистики.

Річне зростання цін на вершкове мало досягло 34%, на капусту – 28%, на цибулю – 41%. Яблука стали дорожчими за рік на 20%, риба – на 25%, молоко та молочна продукція – на 18%, хліб – на 15%.

Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Окрі того, влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Автор: 

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У кое-какой европейской экономике регулирование уже действует и даже без закона.
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09.07.2025 09:01 Відповісти
У якій це?
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09.07.2025 09:10 Відповісти
Малий та середній бізнес ******* від такого.
Коли там смузі по талонам?
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09.07.2025 09:04 Відповісти
Лавандовий раф в черзі вигризати як в бійці за водкою/дифіцитом 🤣😉
Є навіть тематичні фотки в неті.. 80ті роки
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09.07.2025 09:17 Відповісти
Перший дзвіночок розвалу рашки!
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09.07.2025 09:08 Відповісти
Шляхом "совка",соссія-впєрдє!
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09.07.2025 09:09 Відповісти
трудодні ще хай повернуть.
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09.07.2025 09:15 Відповісти
Да шоб вони там усі здохли ‼️
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09.07.2025 09:13 Відповісти
Давно пора!
І звьоздочку смваждьом на груді ( портрет національного Ділера)
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09.07.2025 09:15 Відповісти
Ну і що?
Бидломасі це сподобається.
Продуктів хоч і не буде,зате дешево!
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09.07.2025 09:17 Відповісти
Нехай навіть все продовольство вивезуть голодаючим Африки - пох - не бачу причини тривожитись
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09.07.2025 09:17 Відповісти
Какую страну прасрали! НАСРИТЕ ЕЕ ОБРАТНО!
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09.07.2025 09:18 Відповісти
Станом на 3 липня на козломордії зібрано 3,8 млн.т. зерна, що в 4 рази менше, як рік до того - 16,5 млн.т. Висновки робіть самі.
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09.07.2025 09:19 Відповісти
трамп допоможе своєму поддругу, еслі шо. окорочка трампа знову "спасасут расєюшку" ))
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09.07.2025 09:19 Відповісти

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