У Росії хочуть встановити державне регулювання цін на продукти, як у СРСР

Держдума РФ опрацьовує можливість державного регулювання закупівельних цін на основні продукти харчування, щоб загальмувати сплеск інфляції, яка накрила країну після санкцій та рекордних військових витрат.

Про це повідомила заступниця голови думського комітету з аграрних питань Юлія Оглобліна, передає The Moscow Times.

За словами Оглобліної, питання держконтролю за цінами, як це було, зокрема, в Радянському союзі, було обговорено на засіданні експертної ради при думському комітеті з промисловості та торгівлі.

"Ми бачимо, що останнім часом все частіше виникає "ефект гойдалок", коли закупівельна ціна на продукцію то різко падає, то різко зростає. Це було і з картоплею, і з молоком, і з маслом. Ціни мають бути встановлені виходячи з поточних умов, собівартості та рентабельності виробників", – сказала Оглобліна.

Вона додала, що держрегулювання цін, за якими роздрібні мережі закуповують продовольство в аграріїв, "дозволить виключити можливість влаштовувати ажіотаж навколо ключових продуктів".

"Мають бути сформовані правила та методи встановлення чесної ціни для сільгосптоваровиробників", – зазначила Оглобліна, уточнивши, що аграрії не повинні віддавати свою продукцію за заниженою ціною, оскільки це призводить до збитків.

За даними Росстату, минулого року продовольча інфляція в Росії встановила 9-річний рекорд (11,05%), а до кінця травня 2025 року розігналася до 12,5%.

Картопля в РФ подорожчала на 173% рік до року – максимально за 23 роки доступної офіційної статистики.

Річне зростання цін на вершкове мало досягло 34%, на капусту – 28%, на цибулю – 41%. Яблука стали дорожчими за рік на 20%, риба – на 25%, молоко та молочна продукція – на 18%, хліб – на 15%.

Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Окрі того, влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.