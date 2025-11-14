Зеленский поговорил с Алиевым: Не впервые россияне целятся в здание посольства и в другие объекты, связанные с Азербайджаном

Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в частности, о ночной российской атаке, в результате которой было повреждено посольство Азербайджана в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Атака РФ

"Спасибо за поддержку и сочувствие нашим людям. Сотни дронов, ракет, в том числе и баллистических, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и Посольство Азербайджана. Господин Президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не первый раз, когда россияне целятся и в здание Посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

О чем еще говорили

Кроме того, президенты говорили о двусторонних отношениях, о развитии партнерства.

"Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо!" - рассказал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы: