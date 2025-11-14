Азербайджан вручил России ноту протеста из-за повреждения посольства в Киеве в результате массированной атаки

Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу, 14 ноября, вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, в результате которого повреждено посольство Республики в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Report.az со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

Азербайджан заявил решительный протест

Так, во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, которые произошли около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена. Также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

"К счастью, человеческих жертв удалось избежать", - сообщили в МИД Азербайджана.

Другие атаки

Кроме того, во время встречи азербайджанская сторона напомнила послу РФ, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и раньше.

В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль стал непригодным.

Также было упомянуто о:

удар 2 января 2024 года российской стороной ракетой "Кинжал" примерно в 35 шагах от административного здания посольства в Киеве;

удар 28 августа 2025 года по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджанской Республики в Украине, в результате чего было повреждено административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства;

дроновые атаки 8 и 18 августа 2025 года на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

Отмечается, что на встрече послу заявлено, что подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана являются неприемлемыми, и от российской стороны потребовали провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что от обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы: