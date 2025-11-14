Азербайджан вручил России ноту протеста из-за повреждения посольства в Киеве в результате массированной атаки
Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу, 14 ноября, вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, в результате которого повреждено посольство Республики в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Report.az со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.
Азербайджан заявил решительный протест
Так, во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, которые произошли около 1:00 ночи 14 ноября.
Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена. Также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.
"К счастью, человеческих жертв удалось избежать", - сообщили в МИД Азербайджана.
Другие атаки
Кроме того, во время встречи азербайджанская сторона напомнила послу РФ, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и раньше.
В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль стал непригодным.
Также было упомянуто о:
- удар 2 января 2024 года российской стороной ракетой "Кинжал" примерно в 35 шагах от административного здания посольства в Киеве;
- удар 28 августа 2025 года по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджанской Республики в Украине, в результате чего было повреждено административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства;
- дроновые атаки 8 и 18 августа 2025 года на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.
Отмечается, что на встрече послу заявлено, что подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана являются неприемлемыми, и от российской стороны потребовали провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что от обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
-
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.
А представительство ПАПЫ РИМСКОГО в Киеве
Получило повреждения во время обстрела
И промолчало
Утерлось
Тогда в Ватикане был ПАПА ФРАНЦИСК
Надеюсь,что новый ПАПА
Больше любит Бога
Чем путина и его деньги