РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12137 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
864 1

Азербайджан вручил России ноту протеста из-за повреждения посольства в Киеве в результате массированной атаки

Азербайджан вручил России ноту протеста

Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу, 14 ноября, вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, в результате которого повреждено посольство Республики в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Report.az со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Азербайджан заявил решительный протест

Так, во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, которые произошли около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена. Также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

"К счастью, человеческих жертв удалось избежать", - сообщили в МИД Азербайджана.

Читайте: Зеленский поговорил с Алиевым: Не впервые россияне целятся в здание посольства и другие объекты, связанные с Азербайджаном

Другие атаки

Кроме того, во время встречи азербайджанская сторона напомнила послу РФ, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и раньше.

В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль стал непригодным.

Также было упомянуто о:

  • удар 2 января 2024 года российской стороной ракетой "Кинжал" примерно в 35 шагах от административного здания посольства в Киеве;
  • удар 28 августа 2025 года по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджанской Республики в Украине, в результате чего было повреждено административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства;
  • дроновые атаки 8 и 18 августа 2025 года на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

Читайте также: Ночью РФ атаковала нефтебазу азербайджанской SOCAR в Одесской области: есть раненые, - СМИ

Отмечается, что на встрече послу заявлено, что подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана являются неприемлемыми, и от российской стороны потребовали провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что от обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Автор: 

Азербайджан (820) посольство (1103) россия (98035) нота протеста (150) Воздушные атаки на Киев (904)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
А представительство ПАПЫ РИМСКОГО в Киеве
Получило повреждения во время обстрела
И промолчало
Утерлось
Тогда в Ватикане был ПАПА ФРАНЦИСК
Надеюсь,что новый ПАПА
Больше любит Бога
Чем путина и его деньги
показать весь комментарий
14.11.2025 15:49 Ответить
 
 