Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 36, шесть человек погибли
Число пострадавших вследствие массированной атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября возросло до 36 человек. Погибли шесть человек.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Увеличилось количество пострадавших
"От атаки врага прошлой ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.
Также известно о шести погибших вследствие российской атаки.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
По последним данным, вследствие российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
- попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбиты окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.
