Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 36, шесть человек погибли

Столица пережила массированную атаку: количество пострадавших возросло до 36, есть шесть жертв

Число пострадавших вследствие массированной атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября возросло до 36 человек. Погибли шесть человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличилось количество пострадавших

"От атаки врага прошлой ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.

Также известно о шести погибших вследствие российской атаки.

Читайте также: Азербайджан вручил России ноту протеста из-за повреждения посольства в Киеве в результате массированной атаки

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, вследствие российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбиты окна, пожары.
  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Смотрите также: Массированная атака РФ на Киев: повреждены Институт отоларингологии и Консультативно-диагностический центр, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Киев (26364) жертвы (2205) атака (720)
Не розумію, чому мацква не горить?
14.11.2025 20:45 Ответить
Неначаси (с) И родня всяких сырских и тп там.
14.11.2025 21:03 Ответить
Бо ZE Міндіч Хламінго ******* ....
14.11.2025 21:04 Ответить
 
 