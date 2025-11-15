В доме на Троещине, куда попал "шахед" 14 ноября, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. ФОТО
Во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября был разрушен в результате попадания "шахеда" дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи.
Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка и член Национального союза журналистов Украины Тамара Хрущ, информирует Цензор.НЕТ.
"Шахед" разрушил дом бывших работников ЧАЭС
"В доме, разрушенном шахедом этой страшной на Троещине, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В далеком 1986 году они были вынуждены в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Уезжали только с небольшими сумками на три дня. А оказалось - навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые - без родных", - написала журналистка.
По ее словам, среди жителей были и семьи первых погибших работников станции. Здесь проживала Наталья Ходемчук — жена Валерия Ходемчука, который погиб в четвертом энергоблоке ЧАЭС.
"Квартира Натальи Ходемчук сожжена дотла, а Наталья с тяжелыми ожогами и многочисленными хроническими заболеваниями, полученными еще в результате аварии на ЧАЭС, доставлена в специализированную ожоговую больницу", - рассказала Хрущ.
Кроме этого, в доме жил Герой Украины Алексей Ананенко, инженер-механик ЧАЭС. Он был одним из трех добровольцев, которые, рискуя жизнью, предотвратили второй возможный взрыв на ЧАЭС.
Других фамилий пострадавших и фамилий погибших не сообщают, добавила журналистка.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
- попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.
- То Йухло бомбить а не зеленський
- війна не з 22 а з 2014 року
Класична підміна понятть - ну їм так зручніше - або ідіоти - або покидьки(обирай що краще)