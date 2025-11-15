РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
3 575 10

В доме на Троещине, куда попал "шахед" 14 ноября, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. ФОТО

Во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября был разрушен в результате попадания "шахеда" дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи.

Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка и член Национального союза журналистов Украины Тамара Хрущ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Шахед" разрушил дом бывших работников ЧАЭС

"В доме, разрушенном шахедом этой страшной на Троещине, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В далеком 1986 году они были вынуждены в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Уезжали только с небольшими сумками на три дня. А оказалось - навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые - без родных", - написала журналистка.

дом на Троещине
Фото: фб-страница журналистки Тамары Хрущ

По ее словам, среди жителей были и семьи первых погибших работников станции. Здесь проживала Наталья Ходемчук — жена Валерия Ходемчука, который погиб в четвертом энергоблоке ЧАЭС.

"Квартира Натальи Ходемчук сожжена дотла, а Наталья с тяжелыми ожогами и многочисленными хроническими заболеваниями, полученными еще в результате аварии на ЧАЭС, доставлена в специализированную ожоговую больницу", - рассказала Хрущ.

Кроме этого, в доме жил Герой Украины Алексей Ананенко, инженер-механик ЧАЭС. Он был одним из трех добровольцев, которые, рискуя жизнью, предотвратили второй возможный взрыв на ЧАЭС.

Других фамилий пострадавших и фамилий погибших не сообщают, добавила журналистка.

Смотрите также: Воспитательница детского сада Светлана Ващенко погибла в результате массированного обстрела Киева. ФОТО

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш осудил массированную атаку РФ на Украину и призвал к полному прекращению огня

Автор: 

Киев (26364) ЧАЭС (574) атака (720) Шахед (1644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дякуйте квартальним виродкам
показать весь комментарий
15.11.2025 05:27 Ответить
+2
А, то ж зелені випустили ракети, а не твоє плешиве *****, так трололох ватний? Шось кремлівські боти зовсім погано почали працювати, мабуть у ***** геть погано їдуть вже справи, раз таких тупих почав у боти набирати
показать весь комментарий
15.11.2025 06:04 Ответить
+1
З колишніх жителів міста Прип'ять у Києві отримали квартири родини лише тих чорнобильців, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. На Троєщині це кілька будинків, які були готові до заселення восени 1986 року. У цьому будинку жили родини мого доброго товариша по прип'ятському гуртожитку та мого начальника лабораторії.
показать весь комментарий
15.11.2025 06:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вам більше скажу, майже уся Троещина побудована для чорнобильців. З моїх знайомих, нікого живих на сьогодні не лишилося
показать весь комментарий
15.11.2025 04:51 Ответить
Навіть трохи не так. Ще при совку масив будували як Оболонь 2.0 (новий житловий масив для середнього класу). Після аварії на ЧАЕС, його віддали на потреби ліквідаторів та переселенців. При чому останніх заселяли першими, у щойно побудовані будинки. Мій дядько, ліквідатор І категорії отримав квартиру тільки у 1993 році
показать весь комментарий
15.11.2025 08:24 Ответить
Дякуйте квартальним виродкам
показать весь комментарий
15.11.2025 05:27 Ответить
А, то ж зелені випустили ракети, а не твоє плешиве *****, так трололох ватний? Шось кремлівські боти зовсім погано почали працювати, мабуть у ***** геть погано їдуть вже справи, раз таких тупих почав у боти набирати
показать весь комментарий
15.11.2025 06:04 Ответить
***** і фашисти в усьому винні, але оманська гнусава нікчема і зелене шапіто відкрили йому двері, це факт
показать весь комментарий
15.11.2025 08:06 Ответить
на всі звинувачення у ЗЕбілів лише 2 відповіді :
- То Йухло бомбить а не зеленський
- війна не з 22 а з 2014 року

Класична підміна понятть - ну їм так зручніше - або ідіоти - або покидьки(обирай що краще)
показать весь комментарий
15.11.2025 08:28 Ответить
не булою оманского ішака - Йухло б не випустило ракетіи - ДОСІ ЦОГО НЕ ВТОРОПАВ ?
показать весь комментарий
15.11.2025 08:29 Ответить
З колишніх жителів міста Прип'ять у Києві отримали квартири родини лише тих чорнобильців, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. На Троєщині це кілька будинків, які були готові до заселення восени 1986 року. У цьому будинку жили родини мого доброго товариша по прип'ятському гуртожитку та мого начальника лабораторії.
показать весь комментарий
15.11.2025 06:38 Ответить
 
 