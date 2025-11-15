РУС
Генсек ООН Гутерриш осудил массированную атаку РФ на Украину и призвал к полному прекращению огня

Генсек ООН осудил массированную атаку РФ и призвал к миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную атаку России на ряд украинских регионов.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и дронные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - заявил генсек ООН.

Гуттериш призвал к прекращению огня

Кроме этого, он повторил свой призыв к "немедленному и безоговорочному прекращению огня".

"Я повторяю свой призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - добавил Гуттериш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ применила "Циркон" по Сумам и массово атаковала Киев, - Игнат

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Читайте также: Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 36, шесть человек погибли

Автор: 

обстрел (30485) ООН (4281) Гутерриш Антониу (360)
Топ комментарии
+5
Розпадайся вже, бл*дь, як Ліга націй!
показать весь комментарий
15.11.2025 00:16 Ответить
+2
Ще один закликун.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:59 Ответить
+2
показать весь комментарий
15.11.2025 00:05 Ответить
Ще один закликун.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:59 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 00:05 Ответить
Само **** благословило )(уйла на терор України і ще воно до чогось закликає
показать весь комментарий
15.11.2025 00:06 Ответить
Розпадайся вже, бл*дь, як Ліга націй!
показать весь комментарий
15.11.2025 00:16 Ответить
За три роки скілько воно вже засуджувало? Їй бо верне вже з цієї прокацапської жаби, виглядає як знущання.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:21 Ответить
Фу ти. Аж полегшало. Гутєріш знову закликав. А я думав промовчить.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:27 Ответить
Холоп ******, вчергове щось ЗАКЛИКАВ, упродовж 11 років московської війни проти України!!
показать весь комментарий
15.11.2025 00:33 Ответить
Точно!!!
Щеж є гутеріш...
показать весь комментарий
15.11.2025 01:02 Ответить
Цензор, ну серйозно..... ці заклики "стурбованих" імпотентів у прямому й переносному сенсі вже навіть не смішно..... навіщо це публікувати взагалі.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:14 Ответить
Він назвав маскальню під@рами?
показать весь комментарий
15.11.2025 01:15 Ответить
амё6а.
показать весь комментарий
15.11.2025 04:57 Ответить
Нафталіном поперло
показать весь комментарий
15.11.2025 08:05 Ответить
Гуттеріш - припинити вогонь, раз-два. небеньзя, чуєш, що сказав? Передай своїм...
небензя - а пішли ви на фуй...
показать весь комментарий
15.11.2025 08:48 Ответить
 
 