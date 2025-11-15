Генсек ООН Гутерриш осудил массированную атаку РФ на Украину и призвал к полному прекращению огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную атаку России на ряд украинских регионов.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и дронные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - заявил генсек ООН.

Гуттериш призвал к прекращению огня

Кроме этого, он повторил свой призыв к "немедленному и безоговорочному прекращению огня".

"Я повторяю свой призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - добавил Гуттериш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ применила "Циркон" по Сумам и массово атаковала Киев, - Игнат

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Читайте также: Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 36, шесть человек погибли