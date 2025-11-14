РФ применила "Циркон" по Сумам и массово атаковала Киев, - Игнат
Этой ночью враг в очередной раз применил большое количество средств воздушного нападения различных типов. Утром нанес удар по Сумам ракетой "Циркон" из оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне" и "Ми-Україна" сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что россияне снова нанесли массированный удар по Киеву. Столицу атаковали ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
"Баллистика действительно сегодня была по Киеву довольно мощно применена. Это девять ракет "Искандер", и шесть из них были перехвачены противовоздушной обороной.
Patriot действительно отработал сегодня эффективно. Также были сбиты две аэробаллистические ракеты "Кинжал" - это тоже баллистика. Также крылатые ракеты "Калибр" или "Искандер-К" - все шесть ракет были перехвачены ПВО", - отметил Игнат.
Удар "Цирконом" по Сумам
Также утром россияне атаковали Украину ракетой "Циркон" из комплекса "Бастион", который расположен в оккупированном Крыму.
По словам Игната, детали применения ракеты пока уточняются, поскольку информация о ее точном маршруте и последствиях еще поступает от местных военных администраций и громад.
"Несколько раз Россия уже применяла эти ракеты. Прежде всего, с оккупированного полуострова Крым. Это ракета противокорабельная", - отметил Игнат.
Он добавил, что это новейшая ракета по сравнению с другими ракетами, которую россияне в ходе войны уже несколько раз применяли.
Видимо, смотрят, как она себя показывает в реальных боевых условиях", - подчеркнул Игнат.
Что известно о ракете "Циркон"?
Ракета "Циркон" - это гиперзвуковая крылатая ракета российского производства. Относится к современному поколению вооружений РФ. Она предназначена для поражения корабельных целей, но по данным некоторых источников также может применяться против наземных целей.
По имеющимся данным:
- ракета имеет дальность от 400-600 км до более 1000 км;
- скорость до 8-9 Маха;
- поднимается на высоту 30-40 км;
- несет боевую часть массой около 300-400 кг;
- ее длина составляет ориентировочно 8-10 метров.
"Цирконы" запускаются с вертикальных установок 3С-14, которые РФ размещает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных пусковых установках.
