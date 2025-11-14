РФ застосувала "Циркон" по Сумах і масово атакувала Київ, - Ігнат

Цієї ночі ворог вкотре застосував велику кількість засобів повітряного нападу різних типів. Зранку вдарив по Сумах ракетою "Циркон" з окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне" та "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Він зазначив,  що росіяни знову завдали масованого удару по Києву. Столицю атакували ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

"Балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це дев'ять ракет "Іскандер", і шість з них було перехоплено протиповітряною обороною.

Patriot дійсно відпрацював сьогодні ефективно. Також було збито дві аеробалістичні ракети "Кинджал" - це теж балістика. Також крилаті ракети "Калібр" або "Іскандер-К" - усі шість ракет було перехоплено ППО", - зазначив Ігнат.

Удар "Цирконом" по Сумах

Також зранку росіяни атакували Україну ракетою "Циркон" з комплексу "Бастіон", який розташований в окупованому Криму.

За словами Ігната, деталі застосування ракети наразі уточнюються, оскільки інформація про її точний маршрут та наслідки ще надходить від місцевих військових адміністрацій та громад.

"Кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Передовсім, з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельна", - відзначив Ігнат.

Він додав, що це новітня ракета порівняно до інших ракет, яку росіяни впродовж війни вже кілька разів застосовували.

Мабуть дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах", - наголосив Ігнат.

Що відомо про ракету "Циркон"?

Ракета "Циркон" - це гіперзвукова крилата ракета російського виробництва. Належить до сучасного покоління озброєнь РФ. Вона призначена для ураження корабельних цілей, але за даними деяких джерел також може застосовуватися проти наземних цілей.

За наявними даними:

  • ракета має дальність від 400-600 км до понад 1000 км;
  • швидкість до 8-9 Маха;
  • піднімається на висоту 30-40 км;
  • несе бойову частину масою близько 300-400 кг;
  • її довжина складає орієнтовно 8-10 метрів.

"Циркони" запускаються з вертикальних установок 3С-14, які РФ розміщує на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних пускових установках.

Топ коментарі
+7
Питання дурне, але його часто задають: чому до цього часу не знищено рашистську військову базу в Клінцах за 30 км від кордону, з якої регулярно ведеться обстріл міст України балістичними ракетами?
14.11.2025 13:28 Відповісти
+4
Севастопіль має бути знищений 🚀🚀🚀
14.11.2025 13:23 Відповісти
+4
Кепи починають вилазити, ми і без вас знаємо що нас не тортами обстрілювали, речників як вже собак нерізаних! Їх у нас дуже багато але на жаль ніякого аналогу нашого циркону немає, є тільки небриті , рожеві і довгі речі які гундосять кожен день.
14.11.2025 13:27 Відповісти
Севастопіль має бути знищений 🚀🚀🚀
14.11.2025 13:23 Відповісти
Якщо нищити ватостополь, не вистачить на мАцкву.
14.11.2025 13:25 Відповісти
Таджиків за крипту вистачить на всіх.
14.11.2025 13:26 Відповісти
Таджикі дурні, але не дурні.
В крипту не вміють, проти мАцкви не підуть.
14.11.2025 13:32 Відповісти
Крокус-хол можна робити щотижня таджиками, узбеками, ким завгодно. Гур недопрацьовує.
14.11.2025 13:36 Відповісти
Простіше ядерку зробити.
14.11.2025 13:47 Відповісти
Так потужне не дасть, у нього ж там дача, ти що , несповна розуму? Ти ще скажи москву обстрілювати! Там серйозні люди кєш ганяють кожен день звідси!
14.11.2025 13:28 Відповісти
Москву треба не тільки обстрілювати а і підривати зсередини. Крокус-хол кожному москалю 🔱
14.11.2025 13:33 Відповісти
З Швейцарії мабуть приемно підривати?
14.11.2025 13:38 Відповісти
З будь якої точки планети можна переказати крипту таджикам що зроблять працю.
14.11.2025 13:44 Відповісти
Чи ви забули, що Севастополь українське місто?
14.11.2025 13:46 Відповісти
Буде таке ж населене як Бахмут.
14.11.2025 13:52 Відповісти
14.11.2025 13:27 Відповісти
14.11.2025 13:28 Відповісти
Таке саме питання і про міллерово яке що й активно розбудовується, а відповідь одна: є явний договорняк між коксом і пуйлом ,зараз це мабуть і самому тупому видно.
14.11.2025 13:30 Відповісти
Можливо, тому що до нього тільки 200км, а фламінго літає на 3000км 😃. Так сказати, перельот.
14.11.2025 14:30 Відповісти
Чому?
Нема чим. "Вєсь пар пашол в ґудок".
14.11.2025 13:47 Відповісти
цвіркон влупив десь у поле, граза нати та кущів.
14.11.2025 13:30 Відповісти
Близько 7:00 росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади

Попередньо - без жертв та постраждалих.

Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту. (c)
14.11.2025 13:41 Відповісти
Вони ж туди і цілили з Криму? - по стратегічній трасі на Старе Село у Сумській області.
14.11.2025 13:46 Відповісти
По Києву боялись, бо раптом зіб'ють.
14.11.2025 13:53 Відповісти
То рішили в напрямку Бєлгорода, там не зіб'ють.
14.11.2025 14:04 Відповісти
Знову цього Ігната повернули,розповідати казочки.Швидкість 8-9 махів.тільки на великій висоті.

Знову цього Ігната повернули,розповідати казочки.Швидкість 8-9 махів.тільки на великій висоті.

Ні в кого ще немає на озброєні гіперзвукових ракет,в сенсі того,що з самого початку малося на увазі.
14.11.2025 13:53 Відповісти
Циркон - особливо крилата зброя рашистів. Має на борту ПВРД, але крила цієї КР неможливо побачити. Лише маленькі недорозвинені крильця та рульові поверхні у хвості. І чи не зававжає "хмара плазми" на гіперзвуковій швидкості отримувати та передавати якісь сигнали для точного наведення Циркону на ціль? Мабуть плазма у хмарі якась метафізична?
14.11.2025 14:31 Відповісти
а чи може про це розповісти жінка-сержант ?
14.11.2025 15:51 Відповісти
А хто їй повірить? А так дядько в камуфляжі сказав, без базару..
