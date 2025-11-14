РФ застосувала "Циркон" по Сумах і масово атакувала Київ, - Ігнат

Цієї ночі ворог вкотре застосував велику кількість засобів повітряного нападу різних типів. Зранку вдарив по Сумах ракетою "Циркон" з окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне" та "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни знову завдали масованого удару по Києву. Столицю атакували ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

"Балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це дев'ять ракет "Іскандер", і шість з них було перехоплено протиповітряною обороною.

Patriot дійсно відпрацював сьогодні ефективно. Також було збито дві аеробалістичні ракети "Кинджал" - це теж балістика. Також крилаті ракети "Калібр" або "Іскандер-К" - усі шість ракет було перехоплено ППО", - зазначив Ігнат.

Удар "Цирконом" по Сумах

Також зранку росіяни атакували Україну ракетою "Циркон" з комплексу "Бастіон", який розташований в окупованому Криму.

За словами Ігната, деталі застосування ракети наразі уточнюються, оскільки інформація про її точний маршрут та наслідки ще надходить від місцевих військових адміністрацій та громад.

"Кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Передовсім, з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельна", - відзначив Ігнат.

Він додав, що це новітня ракета порівняно до інших ракет, яку росіяни впродовж війни вже кілька разів застосовували.

Мабуть дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах", - наголосив Ігнат.

Що відомо про ракету "Циркон"?

Ракета "Циркон" - це гіперзвукова крилата ракета російського виробництва. Належить до сучасного покоління озброєнь РФ. Вона призначена для ураження корабельних цілей, але за даними деяких джерел також може застосовуватися проти наземних цілей.

За наявними даними:

ракета має дальність від 400-600 км до понад 1000 км;

швидкість до 8-9 Маха;

піднімається на висоту 30-40 км;

несе бойову частину масою близько 300-400 кг;

її довжина складає орієнтовно 8-10 метрів.

"Циркони" запускаються з вертикальних установок 3С-14, які РФ розміщує на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних пускових установках.