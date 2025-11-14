У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. У Сумах пролунали вибухи (оновлено)

Повітряна тривога в Україні: загроза балістичних ракет у Києві, Сумах та областях

Зранку 14 листопада у столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про загрозу балістичного озброєння з півдня:

  • 7:03 - Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Сумщини.
  • 7:04 - Швидкісна ціль на/повз Охтирку на Суми
  • 7:05 - Швидкісна ціль на Кіровоградщині на/повз Умань.

Вибухи у Сумах

У Сумах було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Відбій повітряної тривоги

О 7:22 Повітряні сили оголосили про відбій застосування балістичного озброєння.

Пишуть, що ракети "циркон" з Криму прилетіли...
14.11.2025 07:18 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

последний Циркон был 21 августа, и тоже был по Сумам

ответа на вопрос «а зачем Цирконом по Сумам работать?» не будет, потому что я сам не выкупаю
14.11.2025 07:23 Відповісти
Скоріше всього кацапня тестує нову систему наведення циркона.
Радіємо, що результати не дуже.
14.11.2025 10:36 Відповісти
 
 