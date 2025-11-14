У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. У Сумах пролунали вибухи (оновлено)
Зранку 14 листопада у столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах повідомили про загрозу балістичного озброєння з півдня:
- 7:03 - Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Сумщини.
- 7:04 - Швидкісна ціль на/повз Охтирку на Суми
- 7:05 - Швидкісна ціль на Кіровоградщині на/повз Умань.
Вибухи у Сумах
У Сумах було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Відбій повітряної тривоги
О 7:22 Повітряні сили оголосили про відбій застосування балістичного озброєння.
https://t.me/vanek_nikolaev/37334
последний Циркон был 21 августа, и тоже был по Сумам
ответа на вопрос «а зачем Цирконом по Сумам работать?» не будет, потому что я сам не выкупаю
Радіємо, що результати не дуже.