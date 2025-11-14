У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. У Сумах пролунали вибухи (оновлено)

Зранку 14 листопада у столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про загрозу балістичного озброєння з півдня:

7:03 - Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Сумщини.

7:04 - Швидкісна ціль на/повз Охтирку на Суми

7:05 - Швидкісна ціль на Кіровоградщині на/повз Умань.

Вибухи у Сумах

У Сумах було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Відбій повітряної тривоги

О 7:22 Повітряні сили оголосили про відбій застосування балістичного озброєння.

