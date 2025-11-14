В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Сумах были слышны взрывы (обновлено)
Утром 14 ноября в столице и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КГВА.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистического вооружения с юга.
7:03 - Скоростная цель в Харьковской области в направлении Сумской области
7:04 - Скоростная цель на/мимо Ахтырки на Сумы
7:05 - Скоростная цель в Кировоградской области на/мимо Умани
Взрывы в Сумах
В Сумах были слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного".
Отбой воздушной тревоги
В 7:22 Воздушные силы объявили об отбое применения баллистического вооружения.
https://t.me/vanek_nikolaev/37334
https://t.me/vanek_nikolaev/37334 https://t.me/vanek_nikolaev/37334
последний Циркон был 21 августа, и тоже был по Сумам
ответа на вопрос «а зачем Цирконом по Сумам работать?» не будет, потому что я сам не выкупаю