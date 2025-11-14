В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Сумах были слышны взрывы (обновлено)

Утром 14 ноября в столице и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КГВА.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистического вооружения с юга.

7:03 - Скоростная цель в Харьковской области в направлении Сумской области

7:04 - Скоростная цель на/мимо Ахтырки на Сумы

7:05 - Скоростная цель в Кировоградской области на/мимо Умани

Взрывы в Сумах

В Сумах были слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного".

Отбой воздушной тревоги

В 7:22 Воздушные силы объявили об отбое применения баллистического вооружения.

