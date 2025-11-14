Генсек ООН Гутерріш засудив масовану атаку РФ на Україну і закликав до повного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив масовану атаку Росії на низку українських регіонів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та дронові удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні бути негайно припинені", - заявив генсек ООН.

Гуттеріш закликав до припинення вогню

Крім цього, він повторив свій заклик до "негайного та беззастережного припинення вогню".

"Я повторюю свій заклик до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру, який повністю забезпечить суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - додав Гуттеріш.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

