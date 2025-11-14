Генсек ООН Гутерріш засудив масовану атаку РФ на Україну і закликав до повного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив масовану атаку Росії на низку українських регіонів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та дронові удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні бути негайно припинені", - заявив генсек ООН.

Крім цього, він повторив свій заклик до "негайного та беззастережного припинення вогню".

"Я повторюю свій заклик до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру, який повністю забезпечить суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - додав Гуттеріш.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

Топ коментарі
+6
Розпадайся вже, бл*дь, як Ліга націй!
15.11.2025 00:16 Відповісти
+4
15.11.2025 00:05 Відповісти
+4
Само **** благословило )(уйла на терор України і ще воно до чогось закликає
15.11.2025 00:06 Відповісти
Ще один закликун.
14.11.2025 23:59 Відповісти
15.11.2025 00:05 Відповісти
15.11.2025 00:06 Відповісти
Это так Гутериш призывает пуйло окончить войну
15.11.2025 11:25 Відповісти
Розпадайся вже, бл*дь, як Ліга націй!
15.11.2025 00:16 Відповісти
За три роки скілько воно вже засуджувало? Їй бо верне вже з цієї прокацапської жаби, виглядає як знущання.
15.11.2025 00:21 Відповісти
Фу ти. Аж полегшало. Гутєріш знову закликав. А я думав промовчить.
15.11.2025 00:27 Відповісти
Холоп ******, вчергове щось ЗАКЛИКАВ, упродовж 11 років московської війни проти України!!
15.11.2025 00:33 Відповісти
Точно!!!
Щеж є гутеріш...
15.11.2025 01:02 Відповісти
Цензор, ну серйозно..... ці заклики "стурбованих" імпотентів у прямому й переносному сенсі вже навіть не смішно..... навіщо це публікувати взагалі.
15.11.2025 01:14 Відповісти
Він назвав маскальню під@рами?
15.11.2025 01:15 Відповісти
амё6а.
15.11.2025 04:57 Відповісти
Нафталіном поперло
15.11.2025 08:05 Відповісти
Гуттеріш - припинити вогонь, раз-два. небеньзя, чуєш, що сказав? Передай своїм...
небензя - а пішли ви на фуй...
15.11.2025 08:48 Відповісти
 
 