У будинку на Троєщині, куди влучив "шахед" 14 листопада, жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини. ФОТО

Під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ в ніч на 14 листопада зазнав руйнувань через влучання "шахеда" будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. 

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка та членкиня Національної Спілки журналістів України Тамара Хрущ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахед" зруйнував будинок колишніх працівників ЧАЕС

"У будинку, зруйнованому шахедом цієї страшної на Троєщині, жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять, свої квартири і все нажите майно. Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося - назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто - без рідних", - написала журналістка.

будинок на Троєщині
Фото: фб-сторінка журналістки Тамари Хрущ

За її словами, серед мешканців були й родини перших загиблих працівників станції. Тут проживала Наталя Ходемчук — дружина Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС. 

"Квартира Наталі Ходемчук спалена дотла, а Наталя з важкими опіками і численними хронічними хворобами, отриманими ще внаслідок аварії на ЧАЕС, доправлена до спеціалізованої опікової лікарні", - розповіла Хрущ.

Крім цього, у будинку жив Герой України Олексій Ананенко інженер-механік ЧАЕС. Він був одним із трьох добровольців, які ризикуючи життям, запобігли другому можливому вибуху на ЧАЕС.

Інших прізвищ постраждалих і прізвищ загиблих не повідомляють, додала журналістка.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

Київ, ЧАЕС, атака, Шахед
Дякуйте квартальним виродкам
А, то ж зелені випустили ракети, а не твоє плешиве *****, так трололох ватний? Шось кремлівські боти зовсім погано почали працювати, мабуть у ***** геть погано їдуть вже справи, раз таких тупих почав у боти набирати
З колишніх жителів міста Прип'ять у Києві отримали квартири родини лише тих чорнобильців, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. На Троєщині це кілька будинків, які були готові до заселення восени 1986 року. У цьому будинку жили родини мого доброго товариша по прип'ятському гуртожитку та мого начальника лабораторії.
Я вам більше скажу, майже уся Троещина побудована для чорнобильців. З моїх знайомих, нікого живих на сьогодні не лишилося
Навіть трохи не так. Ще при совку масив будували як Оболонь 2.0 (новий житловий масив для середнього класу). Після аварії на ЧАЕС, його віддали на потреби ліквідаторів та переселенців. При чому останніх заселяли першими, у щойно побудовані будинки. Мій дядько, ліквідатор І категорії отримав квартиру тільки у 1993 році
