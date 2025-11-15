У будинку на Троєщині, куди влучив "шахед" 14 листопада, жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини. ФОТО

Під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ в ніч на 14 листопада зазнав руйнувань через влучання "шахеда" будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка та членкиня Національної Спілки журналістів України Тамара Хрущ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Шахед" зруйнував будинок колишніх працівників ЧАЕС

"У будинку, зруйнованому шахедом цієї страшної на Троєщині, жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять, свої квартири і все нажите майно. Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося - назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто - без рідних", - написала журналістка.

Фото: фб-сторінка журналістки Тамари Хрущ

За її словами, серед мешканців були й родини перших загиблих працівників станції. Тут проживала Наталя Ходемчук — дружина Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС.

"Квартира Наталі Ходемчук спалена дотла, а Наталя з важкими опіками і численними хронічними хворобами, отриманими ще внаслідок аварії на ЧАЕС, доправлена до спеціалізованої опікової лікарні", - розповіла Хрущ.

Крім цього, у будинку жив Герой України Олексій Ананенко інженер-механік ЧАЕС. Він був одним із трьох добровольців, які ризикуючи життям, запобігли другому можливому вибуху на ЧАЕС.

Інших прізвищ постраждалих і прізвищ загиблих не повідомляють, додала журналістка.

Дивіться також: Вихователька дитсадка Світлана Ващенко загинула внаслідок масованого обстрілу Києва. ФОТО

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш засудив масовану атаку РФ на Україну і закликав до повного припинення вогню