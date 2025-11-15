У будинку на Троєщині, куди влучив "шахед" 14 листопада, жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини. ФОТО
Під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ в ніч на 14 листопада зазнав руйнувань через влучання "шахеда" будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка та членкиня Національної Спілки журналістів України Тамара Хрущ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахед" зруйнував будинок колишніх працівників ЧАЕС
"У будинку, зруйнованому шахедом цієї страшної на Троєщині, жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять, свої квартири і все нажите майно. Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося - назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто - без рідних", - написала журналістка.
За її словами, серед мешканців були й родини перших загиблих працівників станції. Тут проживала Наталя Ходемчук — дружина Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС.
"Квартира Наталі Ходемчук спалена дотла, а Наталя з важкими опіками і численними хронічними хворобами, отриманими ще внаслідок аварії на ЧАЕС, доправлена до спеціалізованої опікової лікарні", - розповіла Хрущ.
Крім цього, у будинку жив Герой України Олексій Ананенко інженер-механік ЧАЕС. Він був одним із трьох добровольців, які ризикуючи життям, запобігли другому можливому вибуху на ЧАЕС.
Інших прізвищ постраждалих і прізвищ загиблих не повідомляють, додала журналістка.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
- влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.
- То Йухло бомбить а не зеленський
- війна не з 22 а з 2014 року
Класична підміна понятть - ну їм так зручніше - або ідіоти - або покидьки(обирай що краще)