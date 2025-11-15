У Деснянському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару у Деснянському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Внаслідок російської атаки у 9-поверхівку загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, з яких 1 дитина.
Підрозділами ДСНС врятовано 17 людей, з яких 1 дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям.
Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
- від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.
