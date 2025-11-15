Атака РФ на Київ: у лікарні померла Наталія Ходемчук - вдова першого загиблого на ЧАЕС. ФОТО
У лікарні померла поранена під час атаки на Київ Наталія Ходемчук - дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство з управління зоною відчуження.
Загинула вдова першої жертви аварії на ЧАЕС
"З глибоким сумом і щирою скорботою повідомляємо про смерть Наталії Романівни Ходемчук, дружини першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука, матері, бабусі, жінки великого серця і великої долі. Вона відійшла у засвіти в ніч з 14 на 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару "шахеда" по житловому будинку на Троєщині. Пані Наталії було 73 роки", - йдеться у повідомленні.
"Шахед" влучив у будинок, де жили колишні працівники ЧАЕС
Також нагадується, що під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Київ в ніч на 14 листопада "шахед" влучив у будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. Місцеві називали його "Чорнобильським", або "Станційним будинком".
Наталію Романівну швидкою доправили до Опікового центру на м. Чернігівська. Її квартира вигоріла до тла. В ніч з 14 на 15 листопада її серце зупинилося.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
-
влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
- від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фото зроблене десь у Зоні відселення .
подивитися , як все виглядає!!
Спочивайте з миром!