Кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка

Жертви у Києві

У лікарні померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Київ 14 листопада 2025 року. Число жертв зросло до 7 осіб. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість жертв зросла

"Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб", - зауважив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Деснянському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
  • від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

А світ спостерігає мовчки. Світ істот, а не людей😢
15.11.2025 09:32 Відповісти
Світу пофіг ...він за "щитом"
15.11.2025 09:34 Відповісти
З живих людей.
15.11.2025 10:03 Відповісти
Для них то ресурс
15.11.2025 10:12 Відповісти
Логічно, якщо для влади в нас народ так само ресурс, плюс це озвучено в повний зріст тисячу разів без жодного сумління совісті. Живи і мерві ми гроші в кубишці цукербергів, міндічів і інших істот колонії «зегнід»
15.11.2025 10:21 Відповісти
2015 чи все ж таки 2025 р
15.11.2025 10:26 Відповісти
..ці називають тих "терористами"....ОХ...ЕТЬ.
15.11.2025 14:34 Відповісти
 
 