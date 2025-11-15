Кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка

У лікарні померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Київ 14 листопада 2025 року. Число жертв зросло до 7 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість жертв зросла

"Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб", - зауважив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Деснянському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

