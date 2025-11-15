Число жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина
В больнице скончалась женщина, пострадавшая от вражеской атаки на Киев 14 ноября 2015 года. Число жертв возросло до 7 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Число жертв возросло
"Стало известно, что сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября. Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Деснянском районе Киева завершены поисково-спасательные работы: погибли 6 человек. Пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
-
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
