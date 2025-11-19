Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по Черниговской области. Один из БПЛА ударил по энергообъекту.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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"Россияне снова атаковали Семеновку. Поздно вечером ударный дрон попал в частный дом. Там как раз находились две пожилые женщины, которые, к счастью, не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили пожарные", - отметил он.







Также утром беспилотник атаковал энергообъект в Черниговском районе.

Всего за прошедшие сутки 36 обстрелов - 60 взрывов.

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Обстрел 19 ноября