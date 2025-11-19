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Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар по Черниговской области. Один из БПЛА ударил по энергообъекту.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне снова атаковали Семеновку. Поздно вечером ударный дрон попал в частный дом. Там как раз находились две пожилые женщины, которые, к счастью, не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили пожарные", - отметил он.
Также утром беспилотник атаковал энергообъект в Черниговском районе.
Всего за прошедшие сутки 36 обстрелов - 60 взрывов.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
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Головне було знищити місцеве самоврядування, що топтати всіх як півень курей в курятнику та збирати золоті яйця в свій кошик.
Де ж ти був коли треба було вчасно все це захистити?
Гуманітарку 3,14здив? Землю освоював?