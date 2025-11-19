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Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по Черниговской области. Один из БПЛА ударил по энергообъекту.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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"Россияне снова атаковали Семеновку. Поздно вечером ударный дрон попал в частный дом. Там как раз находились две пожилые женщины, которые, к счастью, не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили пожарные", - отметил он.

Последствия ударов РФ по Черниговской области
Последствия ударов РФ по Черниговской области
Последствия ударов РФ по Черниговской области

Также утром беспилотник атаковал энергообъект в Черниговском районе.

Всего за прошедшие сутки 36 обстрелов - 60 взрывов.

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Обстрел 19 ноября

Автор: 

обстрел (32974) Черниговская область (1588)
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Чаус, як і завжди, своєї вини не бачать в цьому. Двіжуха саме те, що так не вистачало йому.
Головне було знищити місцеве самоврядування, що топтати всіх як півень курей в курятнику та збирати золоті яйця в свій кошик.
Де ж ти був коли треба було вчасно все це захистити?
Гуманітарку 3,14здив? Землю освоював?
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19.11.2025 09:22 Ответить
Гундосий повинен давно корупціонера Чавуса вигнати. Захист області відсутній.
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19.11.2025 09:28 Ответить
 
 