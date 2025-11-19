5 469 3
Поврежден энергообъект во Львовской области. Львов в дыму после атаки РФ. ФОТО
Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом энергообъект
"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - говорится в сообщении.
Пострадали ли люди?
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
По данным соцсетей, небо во Львове сейчас затянуто дымом.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
Бо ми обрали москово-ізраїльське кодло. КОЖНИЙ ІЗ НИХ НЕ УКРАЇНЕЦЬ НАВІТЬ. ДЕ таке можливо?
Уявіть якби в Німеччині ВСІ керівні посади обіймали громадяни Китая умовно?