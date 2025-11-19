Поврежден энергообъект во Львовской области. Львов в дыму после атаки РФ. ФОТО

Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом энергообъект

"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - говорится в сообщении.

Пострадали ли люди?

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

По данным соцсетей, небо во Львове сейчас затянуто дымом.





Что предшествовало?

Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

