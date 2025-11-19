РУС
Поврежден энергообъект во Львовской области. Львов в дыму после атаки РФ. ФОТО

Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом энергообъект

"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг атакует энергетическую инфраструктуру. Введены аварийные отключения в ряде областей, - Минэнерго

Пострадали ли люди?

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

По данным соцсетей, небо во Львове сейчас затянуто дымом.

Львов после обстрела
Львов после обстрела

Читайте также: Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова (обновлено)

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

Читайте также: Российские удары по энергетике привели к отключению электроэнергии в Днепропетровской и Сумской областях: действуют графики отключений

Автор: 

Львов (4666) обстрел (30530) энергетика (2838) Львовская область (3082) Львовский район (136)
Ото рузкі аж пищать від радості. В них все добре. В них все чудово, а в нас фронт валиться і міста в руїхах.

Бо ми обрали москово-ізраїльське кодло. КОЖНИЙ ІЗ НИХ НЕ УКРАЇНЕЦЬ НАВІТЬ. ДЕ таке можливо?

Уявіть якби в Німеччині ВСІ керівні посади обіймали громадяни Китая умовно?
19.11.2025 08:35 Ответить
Вчора крику було про АТАКМси по воронєжу. Але судячи з усього без наслідків.
19.11.2025 08:36 Ответить
Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог- Садовий
19.11.2025 08:46 Ответить
 
 