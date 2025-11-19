Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова (обновлено)
Утром 19 ноября 2025 года в Тернополе раздаются взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Угроза для Тернополя
По данным мониторинговых телеграм-каналов, город подвергся массированной атаке вражеских ракет и дронов.
"Внимание! В Тернопольской области ракетная опасность! Не покидайте укрытия до отбоя! Не публикуйте никаких фото и видео", - пишет Тернопольская ОГА.
"Ракеты на юге Тернопольской области, курс западный", - информируют Воздушные силы.
"Ракета курсом на Тернополь!", - добавили ВС.
Угроза для Бурштына
Также в соцсетях сообщают о новых взрывах в Бурштыне на Прикарпатье.
"Ракеты южнее Бурштына, курс западный", - информируют ВС.
Угроза для Львова
Впоследствии добавилась также угроза для Львова.
"Ракета курсом на Львов с востока", - информируют Воздушные силы.
Что предшествовало?
Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
