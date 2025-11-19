Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова (обновлено)

Утром 19 ноября 2025 года в Тернополе раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Угроза для Тернополя

По данным мониторинговых телеграм-каналов, город подвергся массированной атаке вражеских ракет и дронов.

"Внимание! В Тернопольской области ракетная опасность! Не покидайте укрытия до отбоя! Не публикуйте никаких фото и видео", - пишет Тернопольская ОГА.

"Ракеты на юге Тернопольской области, курс западный", - информируют Воздушные силы.

"Ракета курсом на Тернополь!", - добавили ВС.

Угроза для Бурштына

Также в соцсетях сообщают о новых взрывах в Бурштыне на Прикарпатье.

"Ракеты южнее Бурштына, курс западный", - информируют ВС.

Угроза для Львова

Впоследствии добавилась также угроза для Львова.

"Ракета курсом на Львов с востока", - информируют Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

