РУС
Новости Массированный комбинированный удар
5 041 8

Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова (обновлено)

Ракетная атака на Тернополь

Утром 19 ноября 2025 года в Тернополе раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угроза для Тернополя

По данным мониторинговых телеграм-каналов, город подвергся массированной атаке вражеских ракет и дронов.

"Внимание! В Тернопольской области ракетная опасность! Не покидайте укрытия до отбоя! Не публикуйте никаких фото и видео", - пишет Тернопольская ОГА.

"Ракеты на юге Тернопольской области, курс западный", - информируют Воздушные силы.

"Ракета курсом на Тернополь!", - добавили ВС.

Читайте также: Атака РФ на Киев: в больнице скончалась Наталья Ходемчук - вдова первого погибшего на ЧАЭС. ФОТО

Угроза для Бурштына

Также в соцсетях сообщают о новых взрывах в Бурштыне на Прикарпатье.

"Ракеты южнее Бурштына, курс западный", - информируют ВС.

Угроза для Львова

Впоследствии добавилась также угроза для Львова.

"Ракета курсом на Львов с востока", - информируют Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

Читайте также: В Деснянском районе Киева завершены поисково-спасательные работы: погибли 6 человек. Пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6977) Львов (4666) ракеты (3803) Тернополь (791) Ивано-Франковская область (969) Львовская область (3082) Тернопольская область (775) Ивано-Франковский район (28) Львовский район (136) Тернопольский район (31) Бурштын (1)
Почему против Кучмо и его министра обороны до сих пор не возбуждены уголовные дела за держ зраду за, что он кацапам стратеги и все ракеты которые у нас были отдал ? Зелупа Пинчука боится что ли?
19.11.2025 07:38 Ответить
Патаму што он занюхиваєт водку грязнимі носкамі.
19.11.2025 07:49 Ответить
Скоріше за все тому, що Зелуп - кучмівська шістка, зіц председатель, прострочений півтора роки.
19.11.2025 07:50 Ответить
🟢 Вознесенський район - відбій повітряної тривоги!
19.11.2025 07:46 Ответить
Тернопіль...
19.11.2025 07:53 Ответить
 
 