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Садовый о дыме над Львовом: враг попал в гражданский склад, горят шины. ФОТО

Густой дым над Львовом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

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"На данный момент информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании", - говорится в сообщении.

Львов в дыму

Есть ли угроза для населения?

По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.

"Впрочем, на всякий случай закройте окна", - отметил Садовый.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

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Львов (4668) обстрел (32974) Львовская область (3203) Львовский район (254)
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Дим від шин не шкідливий?🤪🤦‍♀️

Потім з'ясують, що то були склади з шинами для ЗСУ і хтось навів.
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19.11.2025 09:14 Ответить
Садовий - в кожні дупі затичка, щоб ми робили без його мудрих порад?!
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19.11.2025 23:29 Ответить
 
 