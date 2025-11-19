Садовый о дыме над Львовом: враг попал в гражданский склад, горят шины. ФОТО
Густой дым над Львовом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"На данный момент информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании", - говорится в сообщении.
Есть ли угроза для населения?
По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.
"Впрочем, на всякий случай закройте окна", - отметил Садовый.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
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Потім з'ясують, що то були склади з шинами для ЗСУ і хтось навів.