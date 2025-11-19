3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области
Российские оккупанты нанесли удар по Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.
"По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них — двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
На данный момент известно о повреждении одного домохозяйства.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий19.11.2025 10:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль