РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Ивано-Франковщины
1 159 1

3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области

Россия нанесла удар по Ивано-Франковской области. Что известно о последствиях?

Российские оккупанты нанесли удар по Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

"По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них — двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

На данный момент известно о повреждении одного домохозяйства.

Читайте: Россия обстреляла Херсон и область: два человека погибли

Обстрел 19 ноября

Читайте также: РФ атаковала дронами Городню в Черниговской области: погибли две женщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30530) Ивано-Франковская область (969)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода українців, що їх вбиває відвічний ворог кацапи. На Франківщині, Батьківщині Бандери є такі, що голосуквали за тих, хто розстрілював воїнів УПА (дід Гундоса якраз такий). Захистили вони вас??? А як там себе почуває силач Васька Вірастюк, який дав клятву ворогам України зеленій шоблі? Не пояснює, що замість доріг на 500 мільярдів міг побудувати укриття для громадян і для захисних споруд на об'єкти енергосистеми? Чи його брали в команду земаланці, щоб переносив через кордон до кацапів важкі сумки з мільярдами доларів-допомоги США, що вкрали міндічі-цукермиани-Зе???
показать весь комментарий
19.11.2025 10:06 Ответить
 
 