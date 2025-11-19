3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области

Российские оккупанты нанесли удар по Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

"По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них — двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

На данный момент известно о повреждении одного домохозяйства.

Обстрел 19 ноября

Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.

В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.

На Львовщине под ударом объект энергетики.

В ряде областей ввели аварийные отключения света.

