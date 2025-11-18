Враг атаковал дронами Городню на Черниговщине: погибли две женщины. ФОТОрепортаж
В ночь на вторник, 18 ноября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Городню в Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По его словам, сегодняшняя ночная атака по Городне унесла две жизни. Погибли гражданские женщины 75 и 72 лет - местные жительницы.
Удар по предприятию
"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали. Повреждены дома. Также прилет пришелся по зданию неработающего предприятия. На местах попаданий возникли пожары. Возгорания ликвидировали пожарные", - добавил Чаус.
Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 11 обстрелов.
