РФ атакувала дронами Городню на Чернігівщині: загинули дві жінки. ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 18 листопада 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами Городню на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
За його словами, сьогоднішня нічна атака по Городні забрала два життя. Загинули цивільні жінки 75 і 72 років - місцеві жительки.
Удар по підприємству
"Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Займання ліквідували вогнеборці", - додав Чаус.
Усього за минулу добу на території області зафіксовано 11 обстрілів.
Олександр Іванович Паламарчук
