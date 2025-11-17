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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Рашисти атакували дронами Чернігівщину: горів об’єкт інфраструктури та ангар підприємства. ФОТОрепортаж

Російські війська вчергове атакували Чернігівщину із застосуванням ударних БпЛА, у кількох районах області виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

  • У Корюківському районі виникло займання об’єкта інфраструктури.
  • У Новгород-Сіверському безпілотник влучив у продуктовий магазин.
  • У місті Мена внаслідок влучання дрона спалахнув ангар сільськогосподарського підприємства, де зберігалося близько 40 тонн пелет із соняшнику.

Вогнеборці та місцева пожежна команда швидко ліквідували всі займання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Наслідки

чернігівщина після обстрілу
чернігівщина після обстрілу
чернігівщина після обстрілу
чернігівщина після обстрілу
чернігівщина після обстрілу

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обстріл (34320) дрони (8331) Чернігівська область (1382)
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Але всеодно президента влаштовує беззахістність Чернігівщини яку стабільно забезпечує бездіяльність його ставлеників часу і бриживсьго.
Як таке може бути взагалі якщопрезидент реально б піклувався про Україну?
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17.11.2025 10:31 Відповісти
 
 