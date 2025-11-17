У Чернігові пролунав вибух: здетонував протитанковий боєприпас

Увечері 16 листопада в Чернігові стався вибух. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що інцидент не пов’язаний з обстрілами з боку російських військ.

За його словами, причиною події стало спрацювання протитанкового боєприпасу, повідомляє Цензор.НЕТ

Брижинський зазначив, що внаслідок вибуху постраждав лише один приватний будинок. На щастя, люди не зазнали травм і жертв серед місцевих мешканців немає.

Раніше ми повідомляли, що вдень 16 листопада окупанти атакували два райони Дніпропетровщини - постраждали шестеро людей. Також окупанти вдарили БпЛА по дитячому майданчику та цивільному підприємству в Харкові.

Черговий вмілець вирішив поповнити свій фонд металобрухту? Нічого людей не змінить.
17.11.2025 06:29 Відповісти
 
 