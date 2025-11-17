В Чернигове прогремел взрыв: детонировал противотанковый боеприпас
Вечером 16 ноября в Чернигове произошел взрыв. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил, что инцидент не связан с обстрелами со стороны российских войск.
По его словам, причиной происшествия стала срабатывание противотанкового боеприпаса, сообщает Цензор.НЕТ.
Брыжинский отметил, что в результате взрыва пострадал только один частный дом. К счастью, люди не пострадали и жертв среди местных жителей нет.
Российские БПЛА атаковали Харьковскую область
Из-за российской атаки в ночь на 17 октября взрывы прогремели в Харьковской области. Враг обстрелял Изюмскую громаду, в результате чего у людей пропал свет.
Впоследствии произошло полное отключение электроэнергии и соседней Балаклейской громады.
Ранее мы сообщали, что днем 16 ноября оккупанты атаковали два района Днепропетровской области - пострадали шесть человек. Также оккупанты нанесли удар БПЛА по детской площадке и гражданскому предприятию в Харькове.
