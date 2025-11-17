Рашисты атаковали дронами Черниговщину: горел объект инфраструктуры и ангар предприятия. ФОТОрепортаж
Российские войска в очередной раз атаковали Черниговщину с применением ударных БПЛА, в нескольких районах области возникли пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Куда прицелился враг?
- В Корюковском районе произошло возгорание объекта инфраструктуры.
- В Новгород-Северском беспилотник попал в продуктовый магазин.
- В городе Мена в результате попадания дрона вспыхнул ангар сельскохозяйственного предприятия, где хранилось около 40 тонн пеллет из подсолнечника.
Пожарные и местная пожарная команда быстро ликвидировали все возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Последствия
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Як таке може бути взагалі якщопрезидент реально б піклувався про Україну?