Рашисты атаковали дронами Черниговщину: горел объект инфраструктуры и ангар предприятия. ФОТОрепортаж

Российские войска в очередной раз атаковали Черниговщину с применением ударных БПЛА, в нескольких районах области возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда прицелился враг?

В Корюковском районе произошло возгорание объекта инфраструктуры.

В Новгород-Северском беспилотник попал в продуктовый магазин.

В городе Мена в результате попадания дрона вспыхнул ангар сельскохозяйственного предприятия, где хранилось около 40 тонн пеллет из подсолнечника.

Пожарные и местная пожарная команда быстро ликвидировали все возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Последствия











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