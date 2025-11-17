РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13113 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
643 1

Рашисты атаковали дронами Черниговщину: горел объект инфраструктуры и ангар предприятия. ФОТОрепортаж

Российские войска в очередной раз атаковали Черниговщину с применением ударных БПЛА, в нескольких районах области возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда прицелился враг?

  • В Корюковском районе произошло возгорание объекта инфраструктуры.
  • В Новгород-Северском беспилотник попал в продуктовый магазин.
  • В городе Мена в результате попадания дрона вспыхнул ангар сельскохозяйственного предприятия, где хранилось около 40 тонн пеллет из подсолнечника.

Пожарные и местная пожарная команда быстро ликвидировали все возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове прогремел взрыв: детонировал противотанковый боеприпас

Последствия

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Читайте также: Энергетики подключили часть потребителей на Черниговщине, восстановительные работы продолжаются, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (32974) дроны (7271) Черниговская область (1588)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але всеодно президента влаштовує беззахістність Чернігівщини яку стабільно забезпечує бездіяльність його ставлеників часу і бриживсьго.
Як таке може бути взагалі якщопрезидент реально б піклувався про Україну?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:31 Ответить
 
 