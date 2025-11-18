Россия обстреляла Херсон и область: два человека погибли

18 ноября российские оккупанты обстреляли Херсон и область.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, на подъезде к Нововоронцовке российские военные ударили дроном по служебному автомобилю работников местного коммунального предприятия, вследствие чего погиб 61-летний сотрудник, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также Прокудин добавил, что еще один человек 50 лет получил контузию и взрывную травму и был госпитализирован.

Новые обстрелы Херсона

Позже, примерно в 17:00, российские захватчики открыли огонь по Корабельному району Херсона. Вследствие обстрела погиб 40-летний мужчина - он получил смертельные ранения.

Кроме того, медики доставили в больницу 56-летнего херсонца. У него диагностировали осколочные ранения ног, контузию и взрывную закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли Краматорский и Бахмутский районы: ранены два человека, повреждены дома, автомобили, инфраструктура. Также в ночь на вторник, 18 ноября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Городню на Черниговщине.

Ночью 18 ноября войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре, а также повредили редакции "Суспільне Дніпро" и "Українське Радіо".

Читайте также: СБУ разоблачила еще одного коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона. ФОТО