СБУ разоблачила еще одного коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона. ФОТО
Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборациониста, который в период оккупации города сотрудничал с рашистами.
По материалам дела, фигурантом оказался 52-летний местный житель, который в июне 2022 года добровольно вступил в созданное агрессором "управление исполнения наказаний по Херсонской области", информирует Цензор.НЕТ.
Там злоумышленник получил форменную одежду российского образца, оружие и "служебное удостоверение", с помощью которого свободно передвигался по городу через вражеские блокпосты.
В оккупационном органе его назначили "младшим инспектором" российской камеры смертников, которую враг обустроил в здании захваченной на тот момент исправительной колонии.
В застенках вражеского учреждения злоумышленник охранял тюремные камеры, в которые рашисты свозили участников движения сопротивления.
После деоккупации Херсона коллаборационист остался в городе и пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его адрес и задержали
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
