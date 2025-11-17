СБУ разоблачила еще одного коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона. ФОТО

Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборациониста, который в период оккупации города сотрудничал с рашистами.

По материалам дела, фигурантом оказался 52-летний местный житель, который в июне 2022 года добровольно вступил в созданное агрессором "управление исполнения наказаний по Херсонской области", информирует Цензор.НЕТ.

Там злоумышленник получил форменную одежду российского образца, оружие и "служебное удостоверение", с помощью которого свободно передвигался по городу через вражеские блокпосты.

В оккупационном органе его назначили "младшим инспектором" российской камеры смертников, которую враг обустроил в здании захваченной на тот момент исправительной колонии.

В застенках вражеского учреждения злоумышленник охранял тюремные камеры, в которые рашисты свозили участников движения сопротивления.

После деоккупации Херсона коллаборационист остался в городе и пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его адрес и задержали

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

