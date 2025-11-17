СБУ викрила ще одного колаборанта, який охороняв російську тюрму під час окупації Херсону. ФОТО
Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який у період окупації міста співпрацював з рашистами.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 52-річний місцевий житель, який у червні 2022 року добровільно вступив до створеного агресором "управління виконання покарань по Херсонській області", інформує Цензор.НЕТ.
Там зловмисник отримав формений одяг російського зразка, зброю та "службове посвідчення", за допомогою якого вільно пересувався по місту через ворожі блокпости.
В окупаційному органі його призначили "молодшим інспектором" російської катівні, яку ворог облаштував у будівлі захопленої на той час виправної колонії.
У застінках ворожої установи зловмисник охороняв тюремні камери, до яких рашисти звозили учасників руху опору.
Після деокупації Херсона колаборант залишився у місті та намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його адресу і затримали
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозруу колабораційній діяльності.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Коли конкретно вони отримають чималий термін у в'язниці?
Потрібно НАБУ і САП "кошмарити".
Всіх підслідних по "Міндічгейту" супроводжувати до українського кордону, щоб вони могли безперешкодно покинути Україну.
Кришування таможні, бізнесів різного типу і величини також забирає час.
Перед святами треба прикупити дорогу нерухомість щоб "понтанути перед своїми" і новенькі автомобілі само собою.
Щоб тупа як 🐔 силіконова дружина, мала що викладати в інстаграм.