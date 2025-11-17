СБУ викрила ще одного колаборанта, який охороняв російську тюрму під час окупації Херсону. ФОТО

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який у період окупації міста співпрацював з рашистами.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 52-річний місцевий житель, який у червні 2022 року добровільно вступив до створеного агресором "управління виконання покарань по Херсонській області", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Там зловмисник отримав формений одяг російського зразка, зброю та "службове посвідчення", за допомогою якого вільно пересувався по місту через ворожі блокпости.

В окупаційному органі його призначили "молодшим інспектором" російської катівні, яку ворог облаштував у будівлі захопленої на той час виправної колонії.

У застінках ворожої установи зловмисник охороняв тюремні камери, до яких рашисти звозили учасників руху опору.

Після деокупації Херсона колаборант залишився у місті та намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його адресу і затримали

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозруу колабораційній діяльності.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: До 15 років засуджено зрадницю, яка разом із братом-агентом РФ коригувала удари по Силах оборони на Донеччині, - СБУ

Читайте: СБУ затримала шпигунку ГРУ на Сумщині: встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України