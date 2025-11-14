До 15 років засуджено зрадницю, яка разом із братом-агентом РФ коригувала удари по Силах оборони на Донеччині, - СБУ

Агентка РФ, яку затримали в лютому 2025 року на Донеччині, отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Після викриття брата залягла на дно

Встановлено, що зловмисниця коригувала ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську і його околицях.

Засудженою є 49-річна місцева безробітна, яка допомагала своєму брату-агенту РФ наводити обстріли по Силах оборони на Краматорському та Лиманському напрямках.

Після того як восени 2024 року СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив її брат, зловмисниця "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя.

Нові завдання від РФ

Згодом на її месенджер вийшов бойовик розвідувального підрозділу "внутрішніх військ днр", який працює на російських спецслужбістів. За його інструкцією жінка продовжила збирати координати українських підрозділів.

Встановлено, що агентка обходила місцевість, де фіксувала геолокації оборонців Донеччини і доповідала про це "зв’язковому" російської розвідки.

Вирок

Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що передувало

У СБУ нагадали, що у травні цього року суд уже ухвалив вирок її брату. Його, як і сестру, засуджено до 15 років позбавлення волі.

