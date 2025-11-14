До 15 лет приговорена предательница, которая вместе с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны в Донецкой области, - СБУ

Агент РФ, задержанная в феврале 2025 года в Донецкой области, получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

После разоблачения брата залегла на дно

Установлено, что злоумышленница корректировала ракетно-бомбовые и дронные атаки рашистов по Славянску и его окрестностям.

Осужденной является 49-летняя местная безработная, которая помогала своему брату-агенту РФ наводить обстрелы по Силам обороны на Краматорском и Лиманском направлениях.

После того как осенью 2024 года СБУ разоблачила агентурную сеть, в которую входил ее брат, злоумышленница "залегла на дно", чтобы избежать правосудия.

Новые задачи от РФ

Впоследствии на ее мессенджер вышел боевик разведывательного подразделения "внутренних войск ДНР", работающий на российских спецслужбах. По его инструкции женщина продолжила собирать координаты украинских подразделений.

Установлено, что агентка обходила местность, где фиксировала геолокации защитников Донецкой области и докладывала об этом "связному" российской разведки.

Приговор

Во время обысков у злоумышленницы изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что предшествовало

В СБУ напомнили, что в мае этого года суд уже вынес приговор ее брату. Его, как и сестру, приговорили к 15 годам лишения свободы.

