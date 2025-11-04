РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену
563 5

На 15 лет за госизмену приговорен бывший прокурор Крыма

Экс-прокурор из Крыма получил 15 лет за госизмену

Суд признал виновным бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены (ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бывший прокурор перешел на сторону врага

  • Доказано, что в апреле 2014 года он перешел на сторону государства-агрессора. После оккупации полуострова он принял предложение представителей оккупационной администрации РФ и занял должность так называемого прокурора.
  • С 2018 года осужденный занимал руководящие должности в незаконно созданных оккупационными властями "прокуратурах" на территории Крыма. Он выполнял возложенные на него обязанности, организовывал и контролировал деятельность подчиненных, координировал работу подразделений незаконно созданных правоохранительных органов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который корректировал удары "КАБами" по оборонительным линиям Харькова

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории.

Читайте также: Пожизненное заключение за госизмену: Верховный Суд оставил приговор экс-руководителю Николаевской окружной прокуратуры Герману

Специальное досудебное расследование проводили следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

Автор: 

Крым (26519) прокурор (1158) государственная измена (1646)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2014 - 2025...
Статистики не вистачає чи на преміальні виплати документи готовлять?
показать весь комментарий
04.11.2025 17:32 Ответить
Заочне навчання, заочні вироки, що ще може придумати плокуЛОЛ заочник. А ось подати у міжнародний пошук, щоб тільки у Іран і у Корею до Пупса міг їздити, то цього на заочному не вчать, бо для цього мабуть докторська потрібна
показать весь комментарий
04.11.2025 17:41 Ответить
Ну й де він?
показать весь комментарий
04.11.2025 17:36 Ответить
Що за лайно, стаття без імені засудженого, і чому прокурор Криму чоловік, коли прокурором була Няш-мяш
показать весь комментарий
04.11.2025 17:42 Ответить
Повна конспірація!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 17:50 Ответить
 
 