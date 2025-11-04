На 15 лет за госизмену приговорен бывший прокурор Крыма

Суд признал виновным бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены (ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бывший прокурор перешел на сторону врага

Доказано, что в апреле 2014 года он перешел на сторону государства-агрессора. После оккупации полуострова он принял предложение представителей оккупационной администрации РФ и занял должность так называемого прокурора.

С 2018 года осужденный занимал руководящие должности в незаконно созданных оккупационными властями "прокуратурах" на территории Крыма. Он выполнял возложенные на него обязанности, организовывал и контролировал деятельность подчиненных, координировал работу подразделений незаконно созданных правоохранительных органов РФ.

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.