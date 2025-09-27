Пожизненное заключение за госизмену: Верховный Суд оставил приговор экс-руководителю Николаевской окружной прокуратуры Герману

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил в силе приговор экс-главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману и отклонил жалобу его защиты. Чиновник будет отбывать пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона.

По информации пресс-службы, в суде прокуроры полностью доказали вину чиновника в помощи России по собственной инициативе и деятельности против Украины.

В должности руководителя Николаевской окружной прокуратуры осужденный собирал и предоставлял представителям РФ информацию о ситуации в Николаеве и области.

"Он передавал данные о деятельности органов, учреждений, последствий ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, устранения последствий поражений, списки погибших военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц, военнопленных, пароли для прохождения блок-постов и т.д.", - сказано в сообщении.

Пожизненное заключение чиновника с конфискацией имущества вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.

