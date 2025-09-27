РУС
Новости
2 570 13

Пожизненное заключение за госизмену: Верховный Суд оставил приговор экс-руководителю Николаевской окружной прокуратуры Герману

Герман

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил в силе приговор экс-главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману и отклонил жалобу его защиты. Чиновник будет отбывать пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона, информирует Цензор.НЕТ.

По информации пресс-службы, в суде прокуроры полностью доказали вину чиновника в помощи России по собственной инициативе и деятельности против Украины.

В должности руководителя Николаевской окружной прокуратуры осужденный собирал и предоставлял представителям РФ информацию о ситуации в Николаеве и области.

"Он передавал данные о деятельности органов, учреждений, последствий ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, устранения последствий поражений, списки погибших военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц, военнопленных, пароли для прохождения блок-постов и т.д.", - сказано в сообщении.

Пожизненное заключение чиновника с конфискацией имущества вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.

Николаевская область (2214) государственная измена (1629)
Топ комментарии
+9
"Но позвольтє, как же он служил в очісткє?"
27.09.2025 20:02 Ответить
+9
один спалився, а скільки їх ще там в прокуратурі та інших органах
27.09.2025 20:11 Ответить
+5
Яка влада - такі і прокурори. Злита інформація ворогу цим ідіотом і корупціонером коштувала життя тисячі наших найкращих, яких призвали і помістили в казарми для переправлення в інші частини.
27.09.2025 20:03 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
27.09.2025 20:07 Ответить
викормиш венедіктової, а це вуха, та й інші частини тіла - єрмака.. не дякуйте
27.09.2025 20:17 Ответить
Лишь бы высраться. Да,ботва?
27.09.2025 20:34 Ответить
а нащо сподіваюсь...: У вас в турме несчастние случаи били? (с)
27.09.2025 20:19 Ответить
Якщо довічне то не будуть...в пєтушарню не попадає
27.09.2025 20:26 Ответить
Поліція що першою тікає при наближенні ворога, прокурори що працюють на ворога, - що з нашою правоохоронною системою?
27.09.2025 20:22 Ответить
Скільки пожиттєвих світить янєтряпкє?))
27.09.2025 20:43 Ответить
Чудово.
27.09.2025 20:59 Ответить
 
 