Пожизненное заключение за госизмену: Верховный Суд оставил приговор экс-руководителю Николаевской окружной прокуратуры Герману
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил в силе приговор экс-главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману и отклонил жалобу его защиты. Чиновник будет отбывать пожизненное заключение.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона, информирует Цензор.НЕТ.
По информации пресс-службы, в суде прокуроры полностью доказали вину чиновника в помощи России по собственной инициативе и деятельности против Украины.
В должности руководителя Николаевской окружной прокуратуры осужденный собирал и предоставлял представителям РФ информацию о ситуации в Николаеве и области.
"Он передавал данные о деятельности органов, учреждений, последствий ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, устранения последствий поражений, списки погибших военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц, военнопленных, пароли для прохождения блок-постов и т.д.", - сказано в сообщении.
Пожизненное заключение чиновника с конфискацией имущества вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль