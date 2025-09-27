УКР
Довічне ув’язнення за держзраду: Верховний Суд залишив вирок екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману

Герман

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив чинним вирок ексочільнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману та відхилив скаргу його захисту. Посадовець відбуватиме довічне ув’язнення. 

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією пресслужби, у суді прокурори повністю довели вину посадовця у допомозі Росії з власної ініціативи та діяльності проти України. 

На посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджений збирав та надавав представникам РФ інформацію щодо ситуації у Миколаєві та області.

"Він передавав дані щодо діяльності органів, установ, наслідків ракетних обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, усунення наслідків уражень, списки загиблих військовослужбовців, правоохоронців та цивільних осіб, військовополонених, паролі для проходження блок-постів тощо", - сказано в повідомленні.

Довічне ув'язнення посадовця з конфіскацією майна набуло чинності і більше не підлягає оскарженню.

"Но позвольтє, как же он служил в очісткє?"
показати весь коментар
27.09.2025 20:02 Відповісти
Яка влада - такі і прокурори. Злита інформація ворогу цим ідіотом і корупціонером коштувала життя тисячі наших найкращих, яких призвали і помістили в казарми для переправлення в інші частини.
показати весь коментар
27.09.2025 20:03 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
27.09.2025 20:07 Відповісти
один спалився, а скільки їх ще там в прокуратурі та інших органах
показати весь коментар
27.09.2025 20:11 Відповісти
викормиш венедіктової, а це вуха, та й інші частини тіла - єрмака.. не дякуйте
показати весь коментар
27.09.2025 20:17 Відповісти
Навпаки, школа Луценка.
показати весь коментар
27.09.2025 20:27 Відповісти
Лишь бы высраться. Да,ботва?
показати весь коментар
27.09.2025 20:34 Відповісти
а нащо сподіваюсь...: У вас в турме несчастние случаи били? (с)
показати весь коментар
27.09.2025 20:19 Відповісти
Якщо довічне то не будуть...в пєтушарню не попадає
показати весь коментар
27.09.2025 20:26 Відповісти
Поліція що першою тікає при наближенні ворога, прокурори що працюють на ворога, - що з нашою правоохоронною системою?
показати весь коментар
27.09.2025 20:22 Відповісти
зегундосу за уклонение от мобилизации когда дадут? а хламидии и остальным корешам зепоца за наводки на полигоны и предприятия?
показати весь коментар
27.09.2025 20:32 Відповісти
 
 