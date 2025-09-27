Довічне ув’язнення за держзраду: Верховний Суд залишив вирок екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив чинним вирок ексочільнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману та відхилив скаргу його захисту. Посадовець відбуватиме довічне ув’язнення.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією пресслужби, у суді прокурори повністю довели вину посадовця у допомозі Росії з власної ініціативи та діяльності проти України.

На посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджений збирав та надавав представникам РФ інформацію щодо ситуації у Миколаєві та області.

"Він передавав дані щодо діяльності органів, установ, наслідків ракетних обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, усунення наслідків уражень, списки загиблих військовослужбовців, правоохоронців та цивільних осіб, військовополонених, паролі для проходження блок-постів тощо", - сказано в повідомленні.

Довічне ув'язнення посадовця з конфіскацією майна набуло чинності і більше не підлягає оскарженню.

