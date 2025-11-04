УКР
До 15 років за держзраду засуджено колишнього прокурора Криму

Експрокурор з Криму отримав 15 років за держзраду

Суд визнав винним колишнього прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим у вчиненні державної зради (ч. 1, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Колишній прокурор перейшов на бік ворога

  • Доведено, що в квітні 2014 року він перейшов на бік держави-агресора. Після окупації півострова він прийняв пропозицію представників окупаційної адміністрації РФ та обійняв посаду так званого прокурора.
  • З 2018 року засуджений обіймав керівні посади в незаконно створених окупаційною владою "прокуратурах" на території Криму. Він виконував покладені на нього обов’язки, організовував і контролював діяльність підлеглих, координував роботу підрозділів незаконно створених правоохоронних органів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари "КАБами" по оборонних лініях Харкова

Кримінальне провадження розглянуто в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.

Також читайте: Довічне ув’язнення за держзраду: Верховний Суд залишив вирок екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Статистики не вистачає чи на преміальні виплати документи готовлять?
показати весь коментар
04.11.2025 17:32 Відповісти
Заочне навчання, заочні вироки, що ще може придумати плокуЛОЛ заочник. А ось подати у міжнародний пошук, щоб тільки у Іран і у Корею до Пупса міг їздити, то цього на заочному не вчать, бо для цього мабуть докторська потрібна
показати весь коментар
04.11.2025 17:41 Відповісти
Ну й де він?
показати весь коментар
04.11.2025 17:36 Відповісти
Що за лайно, стаття без імені засудженого, і чому прокурор Криму чоловік, коли прокурором була Няш-мяш
показати весь коментар
04.11.2025 17:42 Відповісти
може ти не вкурсі, але в Криму було багато прокурорів.
показати весь коментар
04.11.2025 18:23 Відповісти
Повна конспірація!!!
показати весь коментар
04.11.2025 17:50 Відповісти
 
 