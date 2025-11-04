До 15 років за держзраду засуджено колишнього прокурора Криму
Суд визнав винним колишнього прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим у вчиненні державної зради (ч. 1, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Колишній прокурор перейшов на бік ворога
- Доведено, що в квітні 2014 року він перейшов на бік держави-агресора. Після окупації півострова він прийняв пропозицію представників окупаційної адміністрації РФ та обійняв посаду так званого прокурора.
- З 2018 року засуджений обіймав керівні посади в незаконно створених окупаційною владою "прокуратурах" на території Криму. Він виконував покладені на нього обов’язки, організовував і контролював діяльність підлеглих, координував роботу підрозділів незаконно створених правоохоронних органів РФ.
Кримінальне провадження розглянуто в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Служби безпеки України.
