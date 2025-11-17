СБУ затримала шпигунку ГРУ на Сумщині: встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України

СБУ викрила російську агентку в Україні

На Сумщині Служба безпеки затримала шпигунку ГРУ, яка встановлювала радіомаячки для бойових безпілотників та передавала дані окупантам.

"Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори.

За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

Радіомаячки для ворога

За даними слідства, після вербування жінка за гроші російських спецслужб придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на "потрібні" ворогу частоти. Вона підшукувала покинуті будівлі, проникала в них і на дахах встановлювала радіомаячки, які дозволяли окупантам обходити українську систему РЕБ та підтримувати стійкий зв’язок для навігації дронів і ракет.

Крім того, агентка надсилала кураторові фото та координати місцевих військових частин, а поблизу однієї з регіональних авіабаз встановила відеопастку у вигляді 4G-камери з онлайн-трансляцією, щоб відстежувати польоти бойової авіації ЗСУ та наслідки ворожих ударів.

Обшуки та спецзаходи

СБУ поетапно задокументувала її розвідувальну діяльність та затримала зловмисницю. Під час обшуків у неї вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Одночасно проведено спецзаходи з деактивації шпигунських пристроїв та забезпечення безпеки пунктів базування Сил оборони.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки та слідчі СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Якби прострілювали коліна, то вони зразу "подорожчали б". Може й узагалі про гроші не думали б. А без цього ніц не буде...
17.11.2025 10:40 Відповісти
А шпигунів і шкідників при владі хто ловитиме?
17.11.2025 10:29 Відповісти
Цю шаболду на ремені пустити.
17.11.2025 10:23 Відповісти
Невже Світлану Круп таки затримали?
17.11.2025 10:23 Відповісти
17.11.2025 10:23 Відповісти
17.11.2025 10:29 Відповісти
чому люди бувають такими дешевими? ((((
17.11.2025 10:32 Відповісти
17.11.2025 10:40 Відповісти
Мене дивує як легко стати фесбешником, коли легше має стати, навіть в примусовому порядку працівником в будь якому секторі України яка конче потребує трудових ресурсів, а нетунеядців, яких валом і якіпо ночпх вештаються вільно країною в фесбешних, нарко-злочиних справах, робоячі кожен свої «закладки».
17.11.2025 10:36 Відповісти
Конотопська відьма!!!
Втопити су🤬ку!!!
17.11.2025 10:40 Відповісти
Знову телеграмканали....
17.11.2025 10:55 Відповісти
сосен мало на Сумщині???? віддати землякам... цю недоістоту..
17.11.2025 10:56 Відповісти
ЧОМУ ТАКЕ МОЖЛИВО З ЛЕГКІСТЮ ЗРОБИТИ КАЦАПАМ ЗАРАЗ?
У 2022-2023 РОКАХ ВСІ НАШІ МІСТА ПАТРУЛЮВАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ ТРО ТА ДФТГ, БУЛА ПОСТІЙНА ПЕРЕВІРКА ТЕЛЕФОНІВ У ПОРУШНИКІВ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ.АЛЕ ПОТІМ КОМУСЬ СТАЛИ ЗАВАЖАТИ ТАКІ ЗАХОДИ.
17.11.2025 11:13 Відповісти
Потому что ТРО и добровольцы на фронт, а в город вернулись мусора.
17.11.2025 11:15 Відповісти
І де це у нас, у якому магазині, можна за гроші російських спецслужб придбати радіонавігаційне обладнання?
17.11.2025 11:37 Відповісти
Вони повинні нагріти їй ноги вогнем і влити в ніс оцет.
18.11.2025 08:35 Відповісти
 
 