СБУ затримала шпигунку ГРУ на Сумщині: встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України

На Сумщині Служба безпеки затримала шпигунку ГРУ, яка встановлювала радіомаячки для бойових безпілотників та передавала дані окупантам.

"Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори.

За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

Радіомаячки для ворога

За даними слідства, після вербування жінка за гроші російських спецслужб придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на "потрібні" ворогу частоти. Вона підшукувала покинуті будівлі, проникала в них і на дахах встановлювала радіомаячки, які дозволяли окупантам обходити українську систему РЕБ та підтримувати стійкий зв’язок для навігації дронів і ракет.

Крім того, агентка надсилала кураторові фото та координати місцевих військових частин, а поблизу однієї з регіональних авіабаз встановила відеопастку у вигляді 4G-камери з онлайн-трансляцією, щоб відстежувати польоти бойової авіації ЗСУ та наслідки ворожих ударів.

Обшуки та спецзаходи

СБУ поетапно задокументувала її розвідувальну діяльність та затримала зловмисницю. Під час обшуків у неї вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Одночасно проведено спецзаходи з деактивації шпигунських пристроїв та забезпечення безпеки пунктів базування Сил оборони.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки та слідчі СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

