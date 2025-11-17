СБУ задержала шпионку ГРУ в Сумской области: устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины
В Сумской области Служба безопасности задержала шпионку ГРУ, которая устанавливала радиомаяки для боевых беспилотников и передавала данные оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Фигурантка корректировала вражеские атаки по региону, а также обеспечивала постоянную связь для рашистских дронов и ракет – устанавливала в области соответствующие ретрансляторы.
По материалам дела, агентом оказалась 34-летняя жительница Конотопа, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах", - говорится в сообщении.
Радиомаяки для врага
По данным следствия, после вербовки женщина за деньги российских спецслужб приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на "нужные" врагу частоты. Она подыскивала заброшенные здания, проникала в них и на крышах устанавливала радиомаяки, которые позволяли оккупантам обходить украинскую систему РЭБ и поддерживать устойчивую связь для навигации дронов и ракет.
Кроме того, агентка присылала куратору фото и координаты местных воинских частей, а вблизи одной из региональных авиабаз установила видеоловушку в виде 4G-камеры с онлайн-трансляцией, чтобы отслеживать полеты боевой авиации ВСУ и последствия вражеских ударов.
Обыски и спецмероприятия
СБУ поэтапно задокументировала ее разведывательную деятельность и задержала злоумышленницу. Во время обысков у нее изъяли 6 смартфонов, которые она использовала для конспиративной связи с куратором. Одновременно проведены спецмероприятия по деактивации шпионских устройств и обеспечению безопасности пунктов базирования Сил обороны.
Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники Департамента военной контрразведки и следователи СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Втопити су🤬ку!!!
У 2022-2023 РОКАХ ВСІ НАШІ МІСТА ПАТРУЛЮВАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ ТРО ТА ДФТГ, БУЛА ПОСТІЙНА ПЕРЕВІРКА ТЕЛЕФОНІВ У ПОРУШНИКІВ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ.АЛЕ ПОТІМ КОМУСЬ СТАЛИ ЗАВАЖАТИ ТАКІ ЗАХОДИ.