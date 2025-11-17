РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9718 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 754 11

СБУ задержала шпионку ГРУ в Сумской области: устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины

СБУ разоблачила российскую агентку в Украине

В Сумской области Служба безопасности задержала шпионку ГРУ, которая устанавливала радиомаяки для боевых беспилотников и передавала данные оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Фигурантка корректировала вражеские атаки по региону, а также обеспечивала постоянную связь для рашистских дронов и ракет – устанавливала в области соответствующие ретрансляторы.

По материалам дела, агентом оказалась 34-летняя жительница Конотопа, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах", - говорится в сообщении.

Радиомаяки для врага

По данным следствия, после вербовки женщина за деньги российских спецслужб приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на "нужные" врагу частоты. Она подыскивала заброшенные здания, проникала в них и на крышах устанавливала радиомаяки, которые позволяли оккупантам обходить украинскую систему РЭБ и поддерживать устойчивую связь для навигации дронов и ракет.

Кроме того, агентка присылала куратору фото и координаты местных воинских частей, а вблизи одной из региональных авиабаз установила видеоловушку в виде 4G-камеры с онлайн-трансляцией, чтобы отслеживать полеты боевой авиации ВСУ и последствия вражеских ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорена предательница, которая вместе с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны в Донецкой области, - СБУ

Обыски и спецмероприятия

СБУ поэтапно задокументировала ее разведывательную деятельность и задержала злоумышленницу. Во время обысков у нее изъяли 6 смартфонов, которые она использовала для конспиративной связи с куратором. Одновременно проведены спецмероприятия по деактивации шпионских устройств и обеспечению безопасности пунктов базирования Сил обороны.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Департамента военной контрразведки и следователи СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан вражеский агент из Хмельницкой области, который делал фотоловушки возле аэродромов, чтобы шпионить за боевой авиацией ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20612) Сумская область (3843) шпионаж (1482) ГРУ (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А шпигунів і шкідників при владі хто ловитиме?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:29 Ответить
+1
Цю шаболду на ремені пустити.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
+1
чому люди бувають такими дешевими? ((((
показать весь комментарий
17.11.2025 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже Світлану Круп таки затримали?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
Цю шаболду на ремені пустити.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
А шпигунів і шкідників при владі хто ловитиме?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:29 Ответить
чому люди бувають такими дешевими? ((((
показать весь комментарий
17.11.2025 10:32 Ответить
Якби прострілювали коліна, то вони зразу "подорожчали б". Може й узагалі про гроші не думали б. А без цього ніц не буде...
показать весь комментарий
17.11.2025 10:40 Ответить
Мене дивує як легко стати фесбешником, коли легше має стати, навіть в примусовому порядку працівником в будь якому секторі України яка конче потребує трудових ресурсів, а нетунеядців, яких валом і якіпо ночпх вештаються вільно країною в фесбешних, нарко-злочиних справах, робоячі кожен свої «закладки».
показать весь комментарий
17.11.2025 10:36 Ответить
Конотопська відьма!!!
Втопити су🤬ку!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 10:40 Ответить
Знову телеграмканали....
показать весь комментарий
17.11.2025 10:55 Ответить
сосен мало на Сумщині???? віддати землякам... цю недоістоту..
показать весь комментарий
17.11.2025 10:56 Ответить
ЧОМУ ТАКЕ МОЖЛИВО З ЛЕГКІСТЮ ЗРОБИТИ КАЦАПАМ ЗАРАЗ?
У 2022-2023 РОКАХ ВСІ НАШІ МІСТА ПАТРУЛЮВАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ ТРО ТА ДФТГ, БУЛА ПОСТІЙНА ПЕРЕВІРКА ТЕЛЕФОНІВ У ПОРУШНИКІВ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ.АЛЕ ПОТІМ КОМУСЬ СТАЛИ ЗАВАЖАТИ ТАКІ ЗАХОДИ.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:13 Ответить
Потому что ТРО и добровольцы на фронт, а в город вернулись мусора.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:15 Ответить
 
 