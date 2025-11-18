В Днепре вражеские дроны повредили редакции "Суспільне Дніпро" и "Українське Радіо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 18 ноября Днепр подвергся массированной атаке вражеских дронов. Среди поврежденных объектов - здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Українське Радіо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение городского головы Бориса Филатова.

Филатов резко отреагировал на удары, назвав их целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры. По его словам, в последнее время в Днепре дронами и ракетами были уничтожены склады товаров, производства, фабрики и другой гражданский бизнес.

Мэр отметил, что на этот раз оккупанты "превзошли самих себя", попав по телебашне и помещению бывшего телецентра, где работают журналисты "Суспільного".

Редакция "Суспільне Дніпро" подтвердила повреждение здания и обнародовала кадры с места происшествия. В результате обстрела произошел пожар, выбиты окна и двери, повреждены перекрытия и крыша. Сотрудников в момент атаки в помещении не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Городню в Черниговской области: погибли две женщины. ФОТОрепортаж

днепр
Журналисты сообщили, что ночью российские войска атаковали четыре района области - Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский. Есть раненые, зафиксировано несколько пожаров. ПВО сбила над регионом более 30 дронов. Ликвидация последствий продолжается, в частности продолжается тушение пожара в здании редакции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Украину 114 БПЛА и ракетами "Искандер-М": ПВО сбила 101 дрон, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Днепр (4612) журналистика (3315) обстрел (32894) Днепропетровская область (5250) Днепровский район (381)
Не проблема: листівки та газети ОУН дркукувалися в бліндажах та "криївках"...
18.11.2025 11:24 Ответить
газет вже давно не друкують, навіть журнал "Перець" припинив друк у грудні 2019 р.
18.11.2025 12:25 Ответить
Друкують ще як. Просто тиражи менше і асортимент.
18.11.2025 12:30 Ответить
оно й видно - мій улюблений журнал і газету вже не друкують давно.
18.11.2025 12:33 Ответить
Ти живеш, мабуть, у якійсь "іншій Україні"... Якби "газет і журналів не друкували" - всі ці "редакції", уже були ліквідовані... Але в кожному обасному центрі стоять багатоповерхові будівлі редакцій газет. і журналів....
25.11.2025 22:42 Ответить
Это медийная отрасль в цифровую эпоху, а не бумажную, проснись как говорится и пой.
29.11.2025 14:34 Ответить
Як ми тепер без телемарафону?
18.11.2025 12:28 Ответить
Авжеж, упороті зеприхильники не побачать вечірні висери янелоха, про "потужні" закордонні вояжі! 😅
18.11.2025 12:42 Ответить
Чомусь ну зовсім не шаода журнашлюх а будинки шкода розігнать тих писак як і адвокатів доведено іде фінансування з парашастану а журнашлюхи на замовлення пропіарять чи обіллють брудом любого
18.11.2025 12:44 Ответить
 
 