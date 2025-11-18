В Днепре вражеские дроны повредили редакции "Суспільне Дніпро" и "Українське Радіо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 18 ноября Днепр подвергся массированной атаке вражеских дронов. Среди поврежденных объектов - здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Українське Радіо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение городского головы Бориса Филатова.

Филатов резко отреагировал на удары, назвав их целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры. По его словам, в последнее время в Днепре дронами и ракетами были уничтожены склады товаров, производства, фабрики и другой гражданский бизнес.

Мэр отметил, что на этот раз оккупанты "превзошли самих себя", попав по телебашне и помещению бывшего телецентра, где работают журналисты "Суспільного".

Редакция "Суспільне Дніпро" подтвердила повреждение здания и обнародовала кадры с места происшествия. В результате обстрела произошел пожар, выбиты окна и двери, повреждены перекрытия и крыша. Сотрудников в момент атаки в помещении не было.

Журналисты сообщили, что ночью российские войска атаковали четыре района области - Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский. Есть раненые, зафиксировано несколько пожаров. ПВО сбила над регионом более 30 дронов. Ликвидация последствий продолжается, в частности продолжается тушение пожара в здании редакции.

