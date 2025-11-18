У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 18 листопада Дніпро зазнав масованої атаки ворожих дронів. Серед пошкоджених об’єктів - будівля регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міського голови Бориса Філатова.

Філатов різко відреагував на удари, назвавши їх цілеспрямованим знищенням цивільної інфраструктури. За його словами, останнім часом у Дніпрі дронами та ракетами було знищено склади товарів, виробництва, фабрики та інший цивільний бізнес.

Мер зазначив, що цього разу окупанти "перевершили самих себе", влучивши по телевежі та приміщенню колишнього телецентру, де працюють журналісти "Суспільного".

Редакція "Суспільне Дніпро" підтвердила пошкодження будівлі та оприлюднила кадри з місця події. Унаслідок обстрілу сталася пожежа, вибиті вікна й двері, пошкоджені перекриття та дах. Співробітників у момент атаки в приміщенні не було.

дніпро

Журналісти повідомили, що вночі російські війська атакували чотири райони області - Дніпровський, Самарівський, Павлоградський та Нікопольський. Є поранені, зафіксовано кілька пожеж. ППО збила над регіоном понад 30 дронів. Ліквідація наслідків триває, зокрема продовжується гасіння пожежі в будівлі редакції.

Не проблема: листівки та газети ОУН дркукувалися в бліндажах та "криївках"...
18.11.2025 11:24 Відповісти
газет вже давно не друкують, навіть журнал "Перець" припинив друк у грудні 2019 р.
18.11.2025 12:25 Відповісти
Друкують ще як. Просто тиражи менше і асортимент.
18.11.2025 12:30 Відповісти
оно й видно - мій улюблений журнал і газету вже не друкують давно.
18.11.2025 12:33 Відповісти
Ти живеш, мабуть, у якійсь "іншій Україні"... Якби "газет і журналів не друкували" - всі ці "редакції", уже були ліквідовані... Але в кожному обасному центрі стоять багатоповерхові будівлі редакцій газет. і журналів....
25.11.2025 22:42 Відповісти
Это медийная отрасль в цифровую эпоху, а не бумажную, проснись как говорится и пой.
29.11.2025 14:34 Відповісти
Як ми тепер без телемарафону?
18.11.2025 12:28 Відповісти
Авжеж, упороті зеприхильники не побачать вечірні висери янелоха, про "потужні" закордонні вояжі! 😅
18.11.2025 12:42 Відповісти
Чомусь ну зовсім не шаода журнашлюх а будинки шкода розігнать тих писак як і адвокатів доведено іде фінансування з парашастану а журнашлюхи на замовлення пропіарять чи обіллють брудом любого
18.11.2025 12:44 Відповісти
 
 