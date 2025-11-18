У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 18 листопада Дніпро зазнав масованої атаки ворожих дронів. Серед пошкоджених об’єктів - будівля регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міського голови Бориса Філатова.

Філатов різко відреагував на удари, назвавши їх цілеспрямованим знищенням цивільної інфраструктури. За його словами, останнім часом у Дніпрі дронами та ракетами було знищено склади товарів, виробництва, фабрики та інший цивільний бізнес.

Мер зазначив, що цього разу окупанти "перевершили самих себе", влучивши по телевежі та приміщенню колишнього телецентру, де працюють журналісти "Суспільного".

Редакція "Суспільне Дніпро" підтвердила пошкодження будівлі та оприлюднила кадри з місця події. Унаслідок обстрілу сталася пожежа, вибиті вікна й двері, пошкоджені перекриття та дах. Співробітників у момент атаки в приміщенні не було.

Журналісти повідомили, що вночі російські війська атакували чотири райони області - Дніпровський, Самарівський, Павлоградський та Нікопольський. Є поранені, зафіксовано кілька пожеж. ППО збила над регіоном понад 30 дронів. Ліквідація наслідків триває, зокрема продовжується гасіння пожежі в будівлі редакції.

