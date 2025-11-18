Ворог атакував Україну 114 БпЛА та ракетами Іскандер-М: ППО збила 101 дрон, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 17 листопада російські загарбники атакували територію України чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера й безпілотниками інших типів. Пуски дронів зафіксовані з Курська, Орла, Міллєрового, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2 Іскандер-М та 128 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 91 ціль. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 17-18 листопада

Ввечері 17 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин у Харківській області. 17-річна дівчина дістала важкі поранення - вона померла у лікарні. Також постраждали 9 людей. Семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами.

Вночі ворог масовано атакував Дніпро дронами: постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості, виникли численні пожежі.

Пошкоджено двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру, 6 багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 авто.

Також про наслідки російських обстрілів заявили в АТ "Укрзалізниця". Через нічні удари ворога по Харківщині частково змінено рух низки потягів. У Дніпрі пошкоджено низку вагонів та залізничної інфраструктури

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпра: зруйновано депо, пошкоджений вокзал. ФОТОрепортаж