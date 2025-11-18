Ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпра: зруйновано депо, пошкоджений вокзал. ФОТОрепортаж

Вночі 18 листопада війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України, інформує Цензор.НЕТ.

Уражено приміське депо

За його словами, на щастя, без постраждалих.

Критичних уражень десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону.

"Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - йдеться у повідомленні.









Як курсує електротранспорт?

Попри це, ранкові електрички з Дніпра відправлено за графіком.

Удари по залізниці на Харківщині

Також, за словами Кулеби, ворог завдав ударів по низці залізничних станцій на Харківщині.

У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", - наголосив він.

