Новини Обстріли Дніпропетровщини
Масована атака на Дніпропетровщину: постраждало двоє людей, численні руйнування. ФОТОрепортаж

Вночі 18 листопада російські загарбники масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Удари по Дніпру

Внаслідок обстрілів у Дніпрі постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості,  виникли численні пожежі.

Пошкоджено двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру, 6 багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 авто (ще 3 авто знищені).

Також вибуховою хвилею пошкоджено декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Частково знеструмлено регіон, залізничники задіяли резервні тепловози. 

Відтерміновано відправлення поїздів:

  • №31 Запоріжжя - Перемишль (затримка ~2,5 год)

  • №119 Дніпро - Хелм (затримка ~2,5 год)

  • Приміський поїзд №6044 Пʼятихатки - Дніпро.

В "Укрзалізниці" зазначали, що під час атаки всі пасажири та бригади поїздів були в укритті та не постраждали.

Обстріли районів

У Новоолександрівській громаді зайнялося приватне домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджено інфраструктуру.

Російська армія вкотре поцілила по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах, застосувавши FPV-дрони та артилерію.

Наслідки ворожих атак

Дніпропетровщина
Жодної ночі що б варварська орда не воювала з мирним населенням ,щоб ви виздихали варвари.
18.11.2025 08:06 Відповісти
Каіапи б,ють по іивільним і інфраструктурі а ми не можемо бо боїмося осуду від інших держав союзників а потрібно давать зеркальну відповідь і чим більше їх здохне тим скоріше закінчиться війна
18.11.2025 08:23 Відповісти
18.11.2025 10:34 Відповісти
18.11.2025 08:31 Відповісти

18.11.2025 08:45 Відповісти
18.11.2025 09:01 Відповісти
 
 